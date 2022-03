Von Daniel Hund

Mannheim. Das Topspiel des SV Waldhof mit der Eintracht aus Braunschweig rückt immer näher. Am Sonntag, 14 Uhr, ist es soweit. Und mittlerweile steht fest, dass es einen passenden Rahmen geben wird. Am Donnerstag - gegen 15 Uhr - wurde die 10.000-Zauschauermarke geknackt. Bis Sonntag dürfte man sich wohl bei rund 12.000 Fans einpendeln.

Weitere gute Nachrichten gibt es derweil auch vom Alsenweg: Der Trainingsplatz wird voller und voller. Neben Alexander Rossipal und Fridolin Wagner, die bereits seit Dienstag wieder voll mittrainieren, war auch erstmals Hamza Saghiri wieder am Start. Der defensive Mittelfeldmann musste am vergangenen Samstag in Halle verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Ebenfalls dabei war Willy Sommer, der zuletzt am 30. Januar in Meppen aufgelaufen ist. Der 23-Jährige, der wegen einer Oberschenkel-Verletzung ausfiel, hielt sich bei seiner Rückkehr am Donnerstag aber noch zurück, spulte nicht das komplette Programm mit ab.