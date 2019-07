Einhausen. (rodi) Durch Tore von Valmir Sulejmani (29., 58.), Dennis Franzin (61., 90.), Silas Schwarz (76., 78.), Maurice Deville per Foulelfmeter (80.) und Patrick Hocker (83.) gewann der SV Waldhof bei der SG Einhausen deren Jubiläumsspiel zum 100-jährigen Geburtstag mit 8:0 (1:0). SVW-Coach Bernhard Trares haderte mit der Chancenverwertung. "Man muss die sich bietenden Chancen eiskalt nutzen, das erste Tor hätten wir viel früher machen müssen", sagte der Trainer. So musste der Kreisoberligist im ersten Abschnitt nur einen Gegentreffer hinnehmen. Dabei hatte Trares neben Sulejmani mit Neuzugang Kevin Koffi beide Toptorjäger der letzten Regionalligasaison erstmals eine Stunde lang gemeinsam spielen lassen.

Zeitnah entscheiden wird sich, ob den bisherigen fünf Neuzugängen der sechste folgen wird. "Er hat einen guten Eindruck hinterlassen", bescheingte der Sportliche Leiter Jochen Kientz dem Gastspieler Eric Jansen aus der U19 des Karlsruher SC. Unter Druck bezüglich einer Verpflichtung sieht Kientz seinen Verein aber nicht, auch wenn dann die Anzahl der U23-Spieler im Kader erhöht werden würde. Vier müssen in jedem Drittligaspiel auf dem Spielberichtsbogen stehen. Zwei weitere Testspiele gegen Fola Esch aus Luxemburg (samstags) und beim VfL Hockenheim (sonntags) jeweils um 14 Uhr stehen am kommenden Wochenende an.

SV Waldhof: Varvodic - Marx (59.Jansen), Schultz (46.Flick), Seegert (46.Conrad), Celik (46.Weik) - Kern (46.Dos Santos), Schuster - Sulejmani (59.Franzin), G.Korte (59.Schwarz), Diring (46.Deville) - Koffi (59.Hocker).

Tore: 0:1, 0:2 Sulejmani (29., 58.), 0:3 Franzin (61.), 0:4, 0:5 Schwarz (76., 78.), 0:6 Deville (80., FE), 0:7 Hocker (83.), 0:8 Franzin (90.).