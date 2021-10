Mannheim. (dh) Der SV Waldhof hat das Benefizspiel unter dem Motto "Schieß Tore gegen Rassismus" gegen den Landesligisten Türkspor Mannheim mit 2:1 (1:1) gewonnen. Türkspor ging in der ersten Halbzeit durch einen 25-Meter-Schuss von Kadir Seker mit 1:0 in Führung. Baris Ekincier erzielte den 1:1-Ausgleich (34.), ehe Leon Kuhmann aus der U23 des SVW den Siegtreffer besorgte (77.).

Die Mannheimer spielten vor der Pause mit einer B-Elf und schickten in der zweiten Halbzeit nur noch Spieler aus der Verbandsliga-Elf aufs Feld. Hätte man seine Chancen konsequenter genutzt, hätte man höher gewinnen können.

Interessant: Mit Clement Jaslet stand auch ein 19-jähriger Franzose für den Waldhof als Sechser auf dem Feld. Er befindet sich derzeit im Probetraining am Alsenweg. Am Donnerstag tritt der SVW zu einem nicht öffentlichen Testspiel gegen den Karlsruher SC an.