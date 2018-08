Von Wolfgang Brück

Bochum. Max Jansen schnappte sich das Trikot von Lukas Hinterseer, dem Neffen des Schlagersängers. Doch sonst gab es nichts zu erben im Ruhrstadion. Mit leeren Händen kehrte der SV Sandhausen aus Bochum an den Hardtwald zurück. Das 0:1 war die dritte Niederlage im dritten Saisonspiel.

Da Duisburg 3:0 in Darmstadt verlor, kletterten die Sandhäuser kurioserweise einen Platz nach oben. Doch dort, wo sie jetzt stehen, waren sie nie während den letzten fünf Zweitliga-Jahren: Nämlich auf einem Abstiegsrang.

Dabei fehlten nur ein paar Zentimeter und der SV Sandhausen hätte von einer erfolgreichen Dienstreise sprechen können. Kurz vor Schluss traf Kevin Behrens die Latte und verpasste den Ausgleich (90.). So entschied ein Tor von Robert Tesche (54.). Vorausgegangen war eine von zahlreichen gefährlichen Hereingaben von Milos Pantovic auf Hinterseer. Dessen abgefälschten Schuss schob Tesche aus zwei Metern ins leere Tor.

Verdient haben sich die Bochumer den Sieg in der ersten Halbzeit. Da hatten die Gastgeber zwei Drittel Ballbesitz und waren der Führung deutlich näher als die nur mit Verteidigen beschäftigten Sandhäuser. Glück hatte Tim Kister, der den Ball an Robbie Kruse verlor und den Bochumer danach festhielt (27.). Das war hart an der Grenze zur roten Karte.

Ohne Kapitän Denis Linsmayer, aber mit mehr Mut zur Offensive kamen die Sandhäuser nach der Pause aufs Feld. Jetzt wurde es unterhaltsamer, der frühere Sandhäuser Manuel Riemann im Bochumer Tor bekam endlich auch was zu tun. Spätestens nach dem Rückstand entdeckten die Gäste, dass auf dem Fußballplatz zwei Tore stehen. Florian Müller, Tim Kister, Fabian Schleusener und der eingewechselte Andrew Wooten hatten vor Kevin Behrens’ Riesenmöglichkeit den Ausgleich auf Fuß und Kopf.

"Wir werden weiter kämpfen", versprach Trainer Kenan Kocak. In der Tat war nicht alles schlecht im Ruhrstadion. Der neue Torwart Niklas Lomb bestätigte den guten Eindruck vom 6:0-Pokalsieg in Oberhausen. Der 25-jährige gebürtige Kölner strahlte Ruhe aus. Er hielt, was zu halten war. Insgesamt machte die Abwehr einen gefestigteren Eindruck als in Fürth (1:3) und gegen den HSV (0:3).

Das Manko bleibt die Offensive. Schleusener und Behrens, die mit der Empfehlung von 17 und 19 Toren aus Karlsruhe und Saarbrücken kamen, müssen erfahren, dass die Ansprüche in der Zweiten Liga deutlich höher sind.

Aber: Verwöhnt ist man am Hardtwald wahrlich nicht. Nur zehn Treffer glückten saisonübergreifend in den letzte 14 Spielen, gerade mal ein einziges Tor (!) in den zurückliegenden sechs Begegnungen, die bis auf ein 0:0 in Bielefeld alle verloren wurden. Seinen letzten Sieg feierte der SV Sandhausen vor mehr als vier Monaten - mit 2:0 in Duisburg.

Ein Trost mag sein, dass es gegen den VfL Bochum, der durch seinen zweiten Saisonsieg zumindest vorübergehend auf den dritten Platz kletterte, auch in der Vergangenheit wenig zu holen gab. In jetzt 13 Spielen war es die sechste Niederlage bei fünf Unentschieden und zwei Siegen.

Es wird nicht leichter für den SV Sandhausen. Am Sonntag in einer Woche kommt Union Berlin, wie Bochum einer der Geheimfavoriten, danach geht es zum wieder erstarkten SV Darmstadt, dann gastiert Köln in Sandhausen.

Jetzt heißt es, Ruhe zu bewahren und darauf hoffen, dass das Trikot des letztjährigen 14-maligen Torschützen Lukas Hinterseer ein bisschen abfärbt.

Bochum: Riemann - Celozzi, Hoogland, Leitsch, Soares (85. Perthel) - Losilla, Tesche - Robbie Kruse (68. Gyamerah), Pantovic - Weilandt (76. Janelt), Hinterseer.

Sandhausen: Lomb - Klingmann, Kister, Karl, Paqarada - Linsmayer (46. Jansen), Zenga (65. Wooten) - Förster, Müller (59. Gouaida) - Behrens, Schleusener.

Schiedsrichter: Patrick Alt (Heusweiler); Zuschauer: 13.821 ; Tor: 1:0 Tesche (54.).