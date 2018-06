Der Kapitän geht vorne weg. Stefan Kulovits (rechts, im Vordergrund) bei den ersten Sprintübungen im Walter Reinhard-Stadion. Am ersten Training des SV Sandhausen nahmen 26 von 29 Spielern teil. Mit zehn Neuzugängen gab es am Hardtwald eine hohe Fluktuation. Foto: vaf

Von Claus Weber

Sandhausen. Wenn Fabian Schleusener auf die Vorlagen seiner Mitspieler ebenso schnell und gewitzt reagiert wie auf die Fragen der Reporter, dann dürfen sich die Anhänger des SV Sandhausen auf eine torreiche Saison freuen. Was denn für einen Wechsel an den Hardtwald gesprochen habe, wollte die RNZ vom Torjäger des Karlsruher SC wissen. "Was spricht denn nicht dafür?", kam es wie aus der Pistole geschossen zurück.

Sandhausen habe längst nicht mehr den Dorfklubcharakter, sondern gehe ins siebte Zweitliga-Jahr, sagte Schleusener: "Hier wird attraktiver und erfolgreicher Fußball gespielt, hier kann ich den nächsten Schritt machen."

Die Sandhäuser hoffen auf eine ähnliche Entwicklung wie bei Lucas Höler. Der war mit der Empfehlung von 17 Treffern aus der Regionalliga gekommen und spielt heute in der Bundesliga bei Freiburg. Schleusener - übrigens eine Leihgabe der Breisgauer - traf in der vergangenen Saison 17 Mal für den KSC in der Dritten Liga ins Schwarze.

"Ich bin sehr variabel, komme über meine Schnelligkeit und Körperlichkeit und Abschlussstärke", sagt Schleusener über seine Vorzüge, die am Hardtwald sehr gefragt sind. In der letzten Saison hatte der SVS mit nur 33 Gegentreffern zwar die beste Abwehr, mit lediglich 35 erzielten Toren gehörte er aber auch zu den offensivschwächsten Teams der Liga.

"Darauf haben wir reagiert", erklärte Otmar Schork. Drei neue Stürmer hat der Geschäftsführer engagiert. Unmittelbar vor dem ersten Training am Samstagvormittag unterzeichnete Karim Guédé vom SC Freiburg einen Einjahres-Vertrag. Der 33-jährige Slowake, der in Hamburg geboren wurde und auch einen togoischen Pass besitzt, kam in der vergangenen Saison allerdings nur auf zwei Bundesliga-Einsätze. Kenan Kocak ist dennoch überzeugt vom dem 1,84 m großen Angreifer, der 25 Europacup-Spiele bestritten hat. "Er ist ein Mentalitätsspieler", sagt der Trainer. Schon im letzten Jahr sei man an ihm dran gewesen, sogar ein Treffen habe es am Hardtwald gegeben, verriet Schork. "Aber Freiburgs Trainer Christian Streich wollte ihn damals noch nicht gehen lassen."

Mit gleich 19 Treffern für den 1. FC Saarbrücken hat sich Kevin Behrens empfohlen. Der 27-jährige gebürtige Bremer war damit zweitbester Schütze der Regionalliga Südwest. Auch ihn hatten die Sandhäuser früh ins Visier genommen. "Sie haben sich sehr um mich bemüht", verriet Behrens, "und der Trainer hat mich von seiner Philosophie überzeugt." Behrens ist ein echter Mittelstürmer. "Ich bin aber keiner, der nur auf Vorlagen wartet", erklärt er, "ich will am Spiel teilhaben." Dennoch: Alle Treffer hat er zuletzt im Sechzehner erzielt. "Ich habe mir vorgenommen, in Sandhausen auch mal von weiter weg zu treffen."

Otmar Schork wird es gerne hören. Der Geschäftsführer ist überzeugt, dass der Sturm gut aufgestellt ist, zumal der isländische Nationalspieler Rurik Gislason bei der WM Praxis auf allerhöchstem Niveau sammeln konnte, und auch Andrew Wooten seine langwierige Verletzung überwunden hat. Fast die gesamte Saison war der beste Torjäger der Saison 2016/17 ausgefallen.

26 Spieler waren beim ersten Training dabei, nur Gislason, Tim Knipping, der nach seinem Unterschenkelbruch und sechs Operationen noch einen langen Weg vor sich haben dürfte, und Neuzugang Aleksandr Zhirov fehlten. Beim Russen gab es Verzögerungen mit dem Visum. Am Dienstag soll er zur Mannschaft stoßen.

Zhirov (27) und Jesper Verlaat - 22-jähriger Sohn des früheren Stuttgarters Frank Verlaat - waren erst in der vergangenen Woche verpflichtet worden. Auch, weil mit Tim Knipping und Tim Kister die beiden etatmäßigen Innenverteidiger erst einmal noch fehlen dürften. Erfreulich aber: Der 31-jährige Abwehrchef trainierte ebenso wie der Langzeitverletzte Ken Gipson schon wieder mit.

Zählt man Rückkehrer Erik Zenga hinzu hat Sandhausen elf Neue. "Die Fluktuation war diesmal hoch, wir müssen schauen, dass wir schnell zusammenfinden", sagt Dennis Linsmayer. Der Defensivspieler hat mit seiner Vertragsverlängerung um zwei Jahre ein Zeichen gesetzt. Seit 2013 spielt er jetzt am Hardtwald, ist zum Stamm- und Führungsspieler herangewachsen. Eine Prognose mag er trotzdem nicht abgeben. "Mit dem HSV und Köln sind zwei Hochkaräter neu in der Liga", mahnt er, sagt aber auch: "Ich habe das Gefühl, dass wir in den letzten zwei Jahren unter Kenan Kocak einen Schritt nach vorne gemacht."

Der Coach ist zufrieden. "Wir sind mit dem Gröbsten durch", sagt er. Offen sind nur zwei Personalien: Robert Herrmann steht vor einer Ausleihe zu einem nordostdeutschen Klub. Und wie es mit Manuel Stiefler weitergeht, ist noch unklar. "Wir müssen schauen, ob sich noch Lücken im Kader auftun", will Schork vor einer Weiterverpflichtung abwarten.

Seine ersten beiden Tests bestreitet der SVS am Freitag (18 Uhr) beim ASC Neuenheim und am Samstag (17 Uhr) bei DJK/ASV Eppelheim. Das Trainingslager in Bad-Wörishofen wurde um zwei Tage verlängert. In dessen Rahmen finden zwei Testspiele gegen den englischen Zweitligisten FC Middlesbrough (14. Juli in Mindelheim) und Drittliga-Aufsteiger 1860 München (20. Juli in Ottobeuren) statt. Höhepunkt der Vorbereitung ist das Testspiel gegen den VfB Stuttgart am 25. Juli (18.30 Uhr) am Hardtwald.