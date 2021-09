Sandhausen. (dpa) Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat seine Trainer Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits mit sofortiger Wirkung freigestellt. "Wir haben in den vergangenen Wochen betont, dass wir erst am 10. Spieltag ein Zwischenfazit ziehen wollen, jedoch immer unter der Grundvoraussetzung, bis dahin von Spieltag zu Spieltag eine positive Weiterentwicklung in der Mannschaft zu erkennen", sagte Präsident Jürgen Machmeier in einer Club-Mitteilung vom Dienstag. "Leider war insbesondere in den zurückliegenden drei Partien keine positive Entwicklung zu sehen. Der umgekehrte Fall ist eingetreten." Die Entscheidung sei schwer und nach gründlicher Analyse gefallen.

Sandhausen hat in der laufenden Saison erst ein Pflichtspiel gewonnen und zuletzt dreimal in Serie verloren. In der Tabelle liegen die Badener nach sieben Spieltagen auf Platz 16.

Kleppinger und Kulovits waren im Februar auf den freigestellten Michael Schiele gefolgt und hatten den Abstieg des SVS gerade noch verhindert. Der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca dankte dem Duo nochmal für diese "enorme Leistung". Auch Co-Trainer Sargon Duran wurde von seinen Aufgaben entbunden. Mit Kleppinger wurde vereinbart, dass er nun unter anderem die Scouting-Abteilung des Clubs neu aufbauen soll. Bei der Suche nach einem neuen Chefcoach strebt der Verein eine schnelle Lösung an.