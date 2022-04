Sandhausen. (dpa/lsw) Entspannt geht Trainer Alois Schwartz in den April, obwohl der neue Monat für den SV Sandhausen Duelle mit vier der fünf Top-Teams der 2. Fußball-Bundesliga bereithält.

Los geht das anspruchsvolle Programm am Sonntag beim Tabellenzweiten SV Werder Bremen (13.30 Uhr/Sky). "Sorgen habe ich nicht. In dieser Liga kann jeder jeden schlagen", sagte Schwartz am Freitag. "Am Ende müssen wir auf uns schauen." Schließlich habe man bereits gezeigt, dass man auch gegen die Aufstiegskandidaten mithalten könne.

Respekt hat er vor den spielstarken Bremern aber allemal. Das liegt auch an den torgefährlichen Angreifern Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug, die gemeinsam bereits 30 Tore erzielt haben. "Es ist schwer, solche Spieler komplett auszuschalten", sagte Schwartz. "In der Defensive haben wir uns aber stabilisiert." Seit dem Start der Rückrunde kassierte der Tabellen-15. nur acht Gegentore. Damit stellt er in diesem Zeitraum die beste Abwehr der Liga.

In personeller Hinsicht stehen Tom Trybull und Cebio Soukou wieder zur Verfügung. Trybull hat seine Sprunggelenksverletzung überwunden und Soukou seine Corona-Infektion auskuriert. Julius Biada erlitt dagegen einen Rückschlag, auch Immanuel Höhns Einsatz sei fraglich (beide muskuläre Probleme), erklärte Schwartz.