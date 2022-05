Sandhausen. (dpa/lsw) Trainer Alois Schwartz möchte Experimente in der Startaufstellung des bereits geretteten SV Sandhausen am letzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga vermeiden. Die Kurpfälzer treffen am Sonntag auf Holstein Kiel (15.30 Uhr/Sky) und wollen ihre Heimbilanz aufbessern. Bislang stehen erst drei Saisonsiege auf heimischem Rasen zu Buche.

"Wir können noch hochrutschen und uns damit eine bessere Ausgangslage im DFB-Pokal verschaffen", sagte Schwartz am Freitag. Sollte der Tabellen-15. noch nach oben klettern können, würde er bei der Auslosung nicht mehr im Topf der Amateur-Mannschaften sein. Aus eigener Kraft ist das aber nicht mehr möglich.

Gegen Kiel muss der Coach neben den langzeitverletzten Profis Tim Kister und Rick Wulle auch auf den weiterhin gesperrten Alou Kuol verzichten. Ebenso werden Cebio Soukou (Knieprobleme) und Nils Seufert (Sprunggelenkverletzung) fehlen.