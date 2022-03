Von Christoph Offner

Sandhausen. Am Montag gab es frei. Weil seine Schützlingen beim 3:1 über Hannover 96 zu überzeugen wussten, verzichtete Alois Schwartz aufs Training. Erst am Dienstag versammelte der Trainer des SV Sandhausen sein Team – gut erholt und bestens gelaunt – wieder am Hardtwald. "Die Stimmung ist richtig gut", sagte Schwartz vor dem Spiel beim SV Darmstadt 98 am Freitag (18.30 Uhr/Sky).

Auch, wenn es der Blick auf die Tabelle nicht unbedingt vermuten lässt – das Aufeinandertreffen zwischen Darmstädtern und Sandhäusern ist das heimliche Spitzenspiel des 26. Zweitliga-Spitzenspiels. Die "Lilien" sind Zweiter (47 Punkte), liegen auf Aufstiegskurs.

Der SVS steckt als 14. (29 Punkte) zwar noch im Abstiegskampf, die Formkurve zeigt aber deutlich nach oben.

Seit sechs Partien sind die Kurpfälzer nun schon ungeschlagen. In der Rückrundentabelle liegen sie – noch vor dem kommenden Gegner – auf Rang zwei. Doch Schwartz trat auf die Euphorie-Bremse: "Zufrieden dürfen wir nie sein", betonte der 54-Jährige und fügte dann an: "Wenn wir am 34. Spieltag die Klasse gehalten haben, dann können wir zufrieden sein."

Auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub muss Erich Berko derweil verzichten. Eine vertragliche Vereinbarung verhindert, dass der 27-Jährige, der im Winter von den Hessen zum SVS wechselte, aufläuft. Ansonsten tritt – bis auf die Langzeitverletzten Rick Wulle, Nikolai Rehnen und Tim Kister – der gesamte Kader die gut 60 Kilometer weite Auswärtsfahrt an. Auch Julius Biada. "Julius ist im Mannschaftstraining angekommen. Er hat zwar noch ein wenig Rückstand, aber das ist nach dieser langen Pausen völlig normal."

Doch viel Grund für Änderungen in der Startelf hat Schwartz ohnehin nicht. "Die Mannschaft steht sehr gut. Es gibt keinen Anlass groß zu wechseln." Immanuel Höhn, Alexander Esswein und Marcel Ritzmaier, die in der Hinrunde noch Stammspieler waren, sind derzeit ebenso außen vor wie Kapitän Dennis Diekmeier. "Wir wissen, was wir an Dennis haben. Aktuell ist die Situation so. Das kann sich aber auch schnell wieder ändern", sagte Schwartz. Auch das zeigt: Die Transfer-Offensive im Winter hat die Qualität merklich erhöht.

Darum ist dem SVS-Coach auch nicht bange vor den Darmstädtern. Obwohl diese den besten Angriff (52 Tore) und die zweitbeste Verteidigung (32 Gegentore) der Liga stellen. "Sie sind sehr ausgewogen, sehr flexibel", sagte Schwartz: "Aber wir haben schon gezeigt, dass wir gegen Teams, die oben stehen, punkten können."

Im Hinspiel mussten die Schwarz-Weißen schmerzlich am eigenen Leib erfahren, wie spielstark das Team von Trainer Torsten Lieberknecht ist. Im zweiten Spiel nach seiner Hardtwald-Rückkehr setzte es im Oktober eine herbe 1:6-Pleite. "Bis zum 1:3 war es relativ ausgeglichen. Dann sind wir komplett eingebrochen", erinnerte sich Schwartz: "Bei Darmstadt hat alles gepasst, bei uns gar nichts mehr." Doch der Wahl-Mannheimer weiß auch: "Die Voraussetzungen sind jetzt anders. Wir sind gefestigter. Dennoch müssen wir immer an die Leistungsgrenze gehen."

Gegen einen Aufstieg der "Lilien" hätte Schwartz nichts einzuwenden. "Von mir aus können sie hochgehen", schmunzelte er und fügte an: "Aber die drei Punkte am Freitag wollen wir, das ist klar."

In diesem Fall würde es am Montag sicher wieder frei geben.

Voraussichtliche Aufstellung: Drewes - Ajdini, Dumic, Zhirov, Okoroji - Trybull - Soukou, Zenga, Bachmann, Kinsombi - Testroet.