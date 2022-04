Von Christoph Offner

Sandhausen. Es ist Ostern. Aber das 1:1 (0:1) des SV Sandhausen gegen den FC St. Pauli erinnerte eher an Weihnachten. Denn die Kurpfälzer kamen zum Punktgewinn, wie die Jungfrau zum Kind.

Nachdem die Kiez-Kicker durch einen von Guido Burgstaller verwandelten Elfmeter kurz vor der Halbzeit in Führung gegangen waren (39. Minute), sah es lange nicht danach aus, als ob die Kurpfälzer am Samstagnachmittag noch Zählbares mitnehmen würden. Aber sie taten es!

Es lief schon die Nachspielzeit, Chima Okoroji schlug noch einmal einen Eckball in die Mitte. Dario Dumic legte auf für Janik Bachmann, der nur noch einzunicken brauchte – 1:1 (90.+1). "Wir haben immer daran geglaubt. Diesen Punkt haben wir über unsere Leidenschaft geholt", sagte der Torschütze.

Das späte Remis dürfte auch den Glauben an den direkten Klassenerhalt gefestigt haben. Dynamo Dresden kam gegen Holstein Kiel nicht über ein 0:0 hinaus und so rangiert der SVS (35 Punkte) vier Spieltage vor Schluss weiter mit sechs Zählern Vorsprung vor den Sachsen (29) auf dem 15. Tabellenplatz.

Dennis Diekmeier fehlte im Kader, der Kapitän erholte sich nicht rechtzeitig von seinen Oberschenkelproblemen. Für ihn startete Bashkim Ajdini. Die Schwartz-Elf spielte eine solide erste Halbzeit, machte die Räume für die Hanseaten eng und hatte durch Cebio Soukou die erste Chance der Partie (9.). Abschlüsse von Marcel Hartel (26.) und Adam Zwigala (30.) waren für SVS-Keeper Patrick Drewes leichte Beute.

Schiedsrichter Felix Brych hatte ein Foul von Dumic an Guido Burgstaller zunächst übersehen. Der Österreicher hatte eine Brustablage von Sturmpartner Simon Makeniok gut mitgenommen: Er drehte sich um die eigene Achse und fiel dabei über das lange Bein des SVS-Innenverteidigers (35.). Dann schaltete sich der Video Assistant Referee ein. Brych besah sich die Szene noch einmal am Spielfeldrand und entschied dann völlig zu Recht auf Strafstoß. Der Gefoulte trat selbst an und chippte den Ball lässig in die Mitte (39.).

Kurz nach dem Seitenwechsel stand Burgstaller dann erneut im Mittelpunkt des Geschehens. Der 1,87-Meter-Mann zog stark auf, steckte klug auf Hartel durch – der fand seinen Meister allerdings in Drewes. Der 29-Jährige parierte überragend mit dem Fuß (48.) und verhinderte somit die Vorentscheidung. "Patrick hat uns im Spiel gehalten", lobte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca.

Danach passierte nicht mehr viel. Der SVS wollte, konnte aber nicht. Pauli konnte, wollte aber nicht. Doch als sich die ersten der 7097 Zuschauer schon auf den Heimweg machten, schlug Bachmann zu. "Die Mannschaft ist mittlerweile sehr gefestigt, das hat man heute gesehen", sagte Kabaca.

Sandhausen: Drewes – Ajdini (84. Kinsombi), Dumic, Zhirov, Okoroji – Trybull (84. Kutucu) – Soukou (90. Esswein), Zenga, Bachmann, Seufert (90. Deville) - Testroet

St. Pauli: Vasilj - Dzwigala, Ziereis, Medic, Paqarada - Irvine, Hartel (90.+2 Beifus), Benatelli (72. Aremu) - Amenyido (85. Ritzka) – Burgstaller (90.+2 Matanovic), Makienok (72. Dittgen)

Schiedsrichter: Felix Brych (München)

Zuschauer: 7094

Tore: 0:1 Burgstaller (39., Elfmeter), 1;1 Bachmann (90.+1)

Update: Samstag, 16. April 2022, 17.59 Uhr