Von Christoph Offner

Sandhausen. Es war kein Geisterspiel – 680 wackere Anhänger des SV Sandhausen fanden den Weg ins Hardtwald-Stadion und unterstützten ihre Mannschaft lautstark. Doch was sie geboten bekamen, war beim 1:1 (0:0) des SVS gegen den SC Paderborn gespenstisch. Bis in die Nachspielzeit. Dann wuselte sich Bashkim Ajdini durch die Hintermannschaft der Gäste, schloss im Fallen ab – und sicherte dem Team von Alois Schwartz einen kaum mehr für möglich gehaltenen Punktgewinn. Aber von Anfang an.

Der SVS kam – wie schon zuletzt bei den Niederlagen beim FC Schalke 04 und dem FC St. Pauli – nicht in die Partie. Der in Germersheim geboren Marcel Mehlem bestrafte den Tiefschlaf prompt. Nachdem die SVS-Defensive einen Ball nicht geklärt bekam zog Mehlem, der eine lange Vergangenheit beim badischen Rivalen Karlsruher SC (2007 bis 2018) hat, mit Tempo in den Strafraum, schlug noch einen Haken und schoss ein (5. Minute). Der Schock war den Weiß-Schwarzen anzusehen. "Da mussten wir uns erstmal schütteln", sagte Schwartz. Gesagt, getan. Cebiou Soukou spielte Ajdini frei, den Schuss des Deutsch-Kosovaren blockte Jasper van der Werff mit dem Arm ab – Elfmeter. Pascal Testroet schnappte sich die Kugel, scheiterte mit seinem schwachen Versuch aber an SCP-Keeper Jannik Huth, der den Ball sogar festhalten konnte (17.). "Bezeichnend für unsere Situation", seufzte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca. Bis zur Halbzeit passierte nicht mehr viel. Die Ostwestfalen verlegten sich aufs Verteidigen, standen tief und kompakt. Der SVS blieb in seinen Bemühungen harmlos, spielte zu viele Fehlpässe.

Schwartz und sein Co-Trainer Dimitrious Moutas stapften – die Hände tief in den Hosentaschen vergraben – durch den strömenden Regen in Richtung Kabine. Dort fanden sie die richtigen Worte. Der SVS legte seine Lethargie nach dem Seitenwechsel ab, übernahm die Spielkontrolle, blieb aber weiterhin zu ungefährlich. Ein Schuss von Marcel Ritzmaier (51.), ein Kopfball von Soukou (69.) sowie ein Schuss von Ajdini (81.) stellten Huth im Gästetor allerdings vor keinerlei Probleme. Als vieles bereits nach der vierten Niederlage in Serie aussah – der SCP verpasste bei einem Pfostenschuss des eingewechselten Johannes Dörfler die Vorentscheidung (90.) – kam Ajdini. Der Flügelflitzer – beständig einer der Besten SVS-Profis in dieser Saison – tankte sich im Strafraum durch, zog ab und traf (90.+3). Danach wirkte die Schwartz-Elf auf einmal wie elektrisiert, spielte zielstrebig und mit Überzeugung. Testroet hatte sogar noch den Siegtreffer auf dem Fuß, doch der beste Sandhäuser Torschütze (5 Treffer) setzte den Ball deutlich drüber (90.+4). "In der Schlussphase waren wir sehr präsent", lobte Schwartz: "Die Mannschaft wollte den Punkt unbedingt." Doch der späte – und vor allem wichtige – Ausgleich in der Nachspielzeit konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass der SVS in den 90 Minuten davor einen schwachen Auftritt bot.

Sandhausen: Drewes – Diekmeier (87. Gaudino), Höhn, Zhirov, Okoroji (25. Sicker) – Zenga (87. Keita-Ruel), Bachmann (46. Esswein) - Ajdini, Ritzmaier (74. Benschop), Soukou - Testroet.

Paderborn: Huth - Correia, Hünemeier, van der Werff - Justvan, Schuster, Mehlem (85. Heuer), Schallenberg, Carls (60. Dörfler) - Owusu (67. Pröger), Cuni (67. Srbeny).

Schiedsrichter: Christof Günsch (Berlin); Zuschauer: 680; Tore: 0:1 Mehlem (5.) 1:1 Ajdini (90.+3); Besondere Vorkommnisse: Huth hält Handelfmeter von Testroet (17.).

Hintergrund Düsseldorf (dpa) - Durch ein Gegentor in der Nachspielzeit hat der SC Paderborn in der 2. Fußball-Bundesliga nicht nur seinen achten Saisonsieg, sondern auch den Sprung auf den dritten Tabellenplatz verpasst. Das Team von Trainer Lukas Kwasniok kam am Samstag nicht über ein 1:1 (1:0) beim SV Sandhausen hinaus und liegt mit 27 Zählern weiterhin auf dem vierten Platz. Die Sandhäuser [+] Lesen Sie mehr Düsseldorf (dpa) - Durch ein Gegentor in der Nachspielzeit hat der SC Paderborn in der 2. Fußball-Bundesliga nicht nur seinen achten Saisonsieg, sondern auch den Sprung auf den dritten Tabellenplatz verpasst. Das Team von Trainer Lukas Kwasniok kam am Samstag nicht über ein 1:1 (1:0) beim SV Sandhausen hinaus und liegt mit 27 Zählern weiterhin auf dem vierten Platz. Die Sandhäuser hingegen hängen mit 13 Zählern weiter auf Rang 17 fest. Der 1. FC Nürnberg gewann das Duell der Verfolger und feierte mit dem 2:1 (1:0) gegen Holstein Kiel nach zuvor zwei Heimpleiten den ersehnten Erfolg im eigenen Stadion. Im Duell der Aufsteiger trennten sich der FC Hansa Rostock und der corona- und verletzungsbedingt dezimierte FC Ingolstadt 1:1 (0:1). Beim Vorletzten aus Sandhausen brachte Marcel Mehlem die Paderborner früh in Führung (5.). Für die Gastgeber vergab Pascal Testroet einen Handelfmeter gegen Keeper Jannik Huth (17.). Das 1:1 fiel in der dritten Minute der Nachspielzeit durch Bashkim Ajdini. In Nürnberg stellte Manuel Schäffler mit seinem Treffer in der 6. Minute früh die Weichen auf Sieg. Erik Shuranov sorgte mit seinem satten Schuss in der 63. Minute für die Vorentscheidung. Doch auch Kiel gelang durch den eingewechselten Julian Korb (88.) noch ein sehenswertes Tor. Ingolstadt trotzte seiner Personalsorgen in Rostock. Wegen Corona- und Verletzungsausfällen von 15 Spielern trat der Tabellenletzte mit einer Notelf an. Thomas Keller (41.) erzielte trotzdem per Freistoßtor die überraschende Führung für das Team von Trainer Andre Schubert. Kurz nach der Pause sorgte John Verhoek (49.) für den verdienten Ausgleich der überlegenen Gastgeber. Bereits am Freitag erlitt der SV Darmstadt 98 bei seiner 1:3-Heimpleite gegen Fortuna Düsseldorf einen Rückschlag im Aufstiegsrennen. Bundesliga-Absteiger Werder Bremen hingegen feierte mit seinem neuen Trainer Ole Werner einen 4:0-Erfolg gegen den FC Erzgebirge Aue. © dpa-infocom, dpa:211204-99-255506/4 Aktueller Spieltag Tabelle 2. Liga

Hintergrund Gelsenkirchen (dpa) - Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 43-Jährige befindet sich in häuslicher Isolation, wie der Fußball-Zweitligist mitteilte. Ein routinemäißg durchgeführter Schnelltest bei Sportvorstand Peter Knäbel war ebenfalls positiv. Das Ergebnis eines PCR-Tests stehe noch aus. Grammozis hatte wegen erkältungsähnlicher [+] Lesen Sie mehr Gelsenkirchen (dpa) - Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 43-Jährige befindet sich in häuslicher Isolation, wie der Fußball-Zweitligist mitteilte. Ein routinemäißg durchgeführter Schnelltest bei Sportvorstand Peter Knäbel war ebenfalls positiv. Das Ergebnis eines PCR-Tests stehe noch aus. Grammozis hatte wegen erkältungsähnlicher Symptome bereits die komplette Trainingswoche seiner Mannschaft verpasst. Vor dem positiven Abstrich, der am Donnerstag erfolgte, hatte es sowohl positive als auch negative Befunde gegeben. Grammozis hat nach Angaben des FC Schalke 04 seit dem 5:2-Heimsieg am vergangenen Spieltag gegen den SV Sandhausen keinen Kontakt mehr zur Mannschaft gehabt. Dass Grammozis beim Training fehlte, habe sich nicht negativ auf die Arbeit der Mannschaft ausgewirkt, sagte Sven Piepenbrock, der den Chefcoach gemeinsam mit Mike Büskens in der Auswärtspartie beim FC St. Pauli am Samstag vertritt. "Die Jungs waren fokussiert", sagte der 39-Jährige. Via Telefon habe er viel Kontakt zu Grammozis gehabt. Auf die Frage, was für ihn durch den Ausfall von Grammozis neu sei, antwortete er auf der Pressekonferenz am Freitag mit einem Lächeln: "Neu ist, dass ich jetzt hier sitze und nicht beim Mittagessen bin." Personell hat Schalke vor dem Topspiel einige Probleme. So fallen unter anderen Zweitliga-Rekordtorjäger Simon Terodde, Marius Bülter, Salif Sané, Darko Churlinov und Torwart Ralf Fährmann aus. Am Hamburger Millerntor (20.30 Uhr/Sky und Sport1) kommt es zu einem Duell ohne Cheftrainer: Wegen einer nachgewiesenen Corona-Infektion kann auch St. Paulis Coach Timo Schultz wie schon am vergangenen Wochenende nicht auf der Bank sitzen. © dpa-infocom, dpa:211203-99-241195/4 Die Tabelle der 2. Bundesliga Neuigkeiten zum FC Schalke 04 Der Kader des FC Schalke 04 Vereinsmitteilung

