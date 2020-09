Heidelberg. (bz) Ein 1:1 in Villingen ist ein gewonnener Punkt zum Auftakt gewesen. "Absolut", sagt dazu Frank Löning, der Trainer des Fußball-Oberligisten SV Sandhausen II. Seine Elf musste in der vergangenen Runde viele Rückschläge hinnehmen, da ist ein Remis am ersten Spieltag Balsam für die Seele.

Zeit zum Entspannen bleibt jedoch nicht, zur Heimpremiere am Samstag (14 Uhr) gibt mit dem FSV Bissingen ein Kandidat für einen der vorderen Plätze seine Visitenkarte ab, der sich mit einem 3:0 gegen Reutlingen warm geschossen hat. "Bissingen ist stärker als letztes Jahr, das zeigt alleine die Tatsache, dass alle drei Tore von Neuzugängen erzielt wurden", lobt Löning den Gegner und stellt seine Kicker darauf ein, "viel kämpfen und rennen zu müssen." Eren Aygün und Prince Jubin fehlen dabei verletzt.

Der FC-Astoria Walldorf II gastiert am Samstag um 15.30 Uhr beim SSV Reutlingen. In dieser Begegnung treffen zwei Mannschaften aufeinander, die am ersten Spieltag verloren haben. Nach diesem Spieltag wartet die erste Englische Woche auf die Oberligisten und dabei wirft das Derby zwischen Walldorf und Sandhausen, das am kommenden Mittwoch steigt, seine Schatten voraus.