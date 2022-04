Von Christoph Offner

Sandhausen. "Der Glubb is a Depp", heißt es in Franken gerne. Bei fast keinem anderen Verein in Deutschland schwanken die emotionalen Extreme so sehr wie beim 1. FC Nürnberg. Die Gefühlslage pendelt regelmäßig zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Das weiß auch Alois Schwartz. Der Trainer des SV Sandhausen heuerte nach seiner ersten Amtszeit am Hardtwald (2013 bis 2016) beim FCN an. Nach nur knapp neun Monaten musste er seinen Posten allerdings schon wieder räumen.

Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) will der 55-Jährige mit dem SVS dafür sorgen, dass das fränkische Stimmungsbarometer nach unten ausschlägt – und die Aufstiegshoffnungen des FCN (5.) einen herben Dämpfer bekommen. "Wir wollen ihnen ein Bein stellen", kündigte Schwartz an. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht. Der Dorfklub hat sich in der Rückrunde zum Favoritenschreck gemausert, knöpfte St. Pauli (3.), Bremen (2.), Darmstadt (4.) und Hamburg (6.) jeweils einen Punkt ab.

Im Hinspiel verloren die Sandhäuser – gebeutelt vom Corona-Virus – gegen den FCN ebenso spät wie unglücklich mit 1:2. "Das hat weh getan. In der 93. Minute so ein Tor zu kriegen", seufzte Schwartz. Im November spielte Dennis Borkowski den Ball erkennbar mit der Hand, ehe er den Nürnberger Siegtreffer durch Erik Shuranov vorbereitete. "Der Kölner Keller hat gegen uns entschieden – und das nicht zum ersten Mal", wetterte Präsident Jürgen Machmeier damals gegen den Video Assistant Referee (VAR). Der Ärger war groß. Und ist noch immer nicht ganz verflogen. "Das ist für mich ein Handspiel – auch, wenn die Regelung eine andere ist", sagte Schwartz. Es ist also noch eine Rechnung offen.

Dennis Diekmeier kehrt nach Oberschenkelproblemen zurück in den Kader. Ob der Kapitän auch wieder in die Startelf rücken wird, ließ Schwartz am Freitag aber offen. Neben den Langzeitverletzten Rick Wulle, Nikolai Rehnen, Tim Kister und Julius Biada ist auch ein Einsatz von Arne Sicker, der im Training umgeknickt ist, fraglich.

"Wir tun gut daran, nur auf uns zu schauen", betonte Schwartz. Dass Abstiegskonkurrent Dynamo Dresden – die Sachsen (30 Punkte) liegen fünf Zähler hinter dem SVS (35) auf dem Relegationsrang – am Freitagabend bei Fortuna Düsseldorf zu einem Unentschieden kam (2:2), spielt für den Wahl-Mannheimer in der Vorbereitung keine Rolle.

Gegen seinen Ex-Klub, den Schwartz "sehr spielstark" erwartet, wird es einmal mehr auf d i e SVS-Tugenden ankommen: Leidenschaft, Kampf, Geschlossenheit.

Einer, der diese verkörpert wie kaum ein anderer, ist Janik Bachmann. "Janik hat – wie viele in der Mannschaft – einen Riesensprung gemacht", lobte Schwartz den 1,96-Meter-Mann: "Mit seiner unheimlich hohen Laufarbeit, seiner Aggressivität und seiner Torgefährlichkeit hilft er uns enorm." Mit vier Toren ist Bachmann hinter Pascal Testroet (9) und gleichauf mit Cebio Soukou zweitbester Sandhäuser Schütze.

Er selbst bezeichnete sich gegenüber der RNZ als "ekligen Spieler": "Ich scheue keinen Zweikampf, haue mich überall rein." Bachmanns Vater ist großer Eintracht-Frankfurt-Fan, in Anlehnung an Jay-Jay Okocha wird der 25-Jährige von allen nur "Jay" gerufen. "Mit Ball würde ich gerne noch mehr zeigen. Aber wir stecken im Abstiegskampf. Da ist die oberste Priorität, dass man keine Fehler macht und seine Zweikämpfe gewinnt", sagt Bachmann. Gegen den FCN wäre der Mittelfeldmann, der im Januar 2021 vom 1. FC Kaiserslautern zum SVS wechselte, "mit einem Punkt zufrieden": "Und wenn’s mehr wird, wird’s mehr", schmunzelte Bachmann.

Dann würden es in Franken wieder heißen: "Der Glubb is a Depp".

Voraussichtliche Aufstellung: Drewes - Ajdini, Dumic, Zhirov, Okoroji - Trybull - Soukou, Zenga, Bachmann, Kinsombi - Testroet.