Von Wolfgang Brück

Mindelheim. Jetzt hat es den SV Sandhausen erwischt. Mit 0:1 gegen den FC Middlesbrough gab es die erste Niederlage und das erste Gegentor in der Vorbereitung auf die siebte Saison in der Zweiten Liga. Das ist kein Beinbruch.

Im Gegenteil, wenn man der Theorie von Ernst Tanner folgt. Gefährlich sei eine Testphase mit nur Siegen, unkte der frühere Manager der TSG Hoffenheim. Sie würde zur Überschätzung verleiten.

Auch der erfolgshungrige Kenan Kocak konnte mit dem ersten Dämpfer leben. Erstens, weil seinen Profis die Belastung der ersten vier Tage im Trainingslager in Bad Wörishofen in den Knochen steckte. Zweitens, weil der Zweitligist aus dem Land des WM-Vierten, der in dieser Saison wieder zu den Anwärter auf den Aufstieg in die Premier League zählt, ein anderes Kaliber darstellte als zuvor der FC Metz (1:0), der SV Oberachern (6:0), die SpG ASV/DJK Eppelheim (9:0) und der ASC Neueheim (6:0). Die Engländer gingen robust zur Sache. Für Sandhausen war es ein Härtetest im wahrsten Wortsinn.

Ein Elfmeter entschied das Spiel. Nach einem Zweikampf zwischen Jesper Verlaat und Patrick Bamford deutete der Schiedsrichter auf den Punkt. Bamfort verwandelte (37.).

"Er hat sich in mich rein fallen lassen", bezweifelte Jesper Verlaat die Berechtigung des Strafstoßes. Markus Karl, nach der Pause Kapitän, meinte: "In England wäre der nicht gepfiffen worden."

In der Pause wechselte Kenan Kocak wie schon in den Begegnungen zuvor komplett aus. Nur Marcel Schuhen spielte durch. Der Torwart reagierte eine Viertelstunde vor Schluss glänzend bei einem Freistoß von Rudy Gestede. Aber auch die Sandhäuser hatten nach dem Wechsel Chancen.

Fabian Schleusener wurde im letzten Moment abgeblockt (74.). In der Schluss-Viertelstunde hatte Kevin Behrens gleich dreimal den Ausgleich auf Fuß und Kopf.

"Der zweite Abschnitt hat mir gut gefallen", lobte Kenan Kocak. In der Halbzeit hatte er mangelnden Offensivdrang und Fehler beim Spielaufbau bemängelt. Verlaat selbstkritisch: "Da haben wir viele lange Bälle gespielt."

Der englische Zweitligist, der den erst 16-jährigen Nathan Wood einwechselte, hatte zuvor mit 0:1 gegen den österreichischen Erstligisten Sturm Graz verloren.

Verzichten musste der Trainer in Mindelheim außer auf Andrew Wooten, der sich erneut einen Muskelfaserriss zugezogen hat, und den Rekonvaleszenten Tim Knipping auch auf Denis Linsmayer, Nejmeddin Daghfous und Alex Rossipal.

Der frühere Hoffenheimer kam mit einer Sehnenreizung am Knie an den Hardtwald. Daghfous plagt eine Prellung in der Wade und Linsmayer ein Knochenödem im Fuß. "Linsi" soll jedoch in den nächsten Tagen wieder mit dem Training beginnen können.

Am Sonntag hatte die Mannschaft frei und Besuch von Freunden und Verwandten. Am Freitag um 18.30 Uhr ist in der Marktgemeinde Ottobeuren das nächste Vorbereitungsspiel anberaumt. Gegner ist der Drittliga-Aufsteiger TSV 1860 München.

Am Mittwoch, 25. Juli (Beginn: 18.30 Uhr), kommt Bundesligist VfB Stuttgart an den Hardtwald. Der Vorverkauf hat begonnen. Die Karten kosten zwischen fünf und 15 Euro.

Zweitliga-Start ist am Samstag, 4. August (15.30 Uhr), bei Greuther Fürth. Zum ersten Heimspiel wird acht Tage später (Sonntag, 12. August, um 13.30 Uhr) der Hamburger SV erwartet.

SV Sandhausen erste Halbzeit: Schuhen - Klingmann, Kister, Verlaat, Seegert, Paqarada - Kulovits, Jansen - Vollmann, Hansch - Guédé.

SV Sandhausen zweite Halbzeit: Schuhen - Gipson, Karl (C), Zhirov, Müller - Taffertshofer, Zenga, Förster - Schleusener, Behrens, Gouaida.

Tor: 0:1 Bamford (37./Foulelfmeter).