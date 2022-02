Von Wolfgang Brück

Sandhausen/Aue. Ein Mann hatte eine Idee. Jetzt geht es einer ganzen Region schlecht. Der Trainer Aleksey Shpilewski war überzeugt davon, dass die Zahl der zurück gelegten Kilometer über Sieg oder Niederlage entscheidet. Seinem besten Stürmer Pascal Testroet, der sich am wohlsten im Strafraum fühlt, empfahl er, einen neuen Verein zu suchen.

Das war nicht schwer. Mit der Empfehlung von 34 Toren in 95 Spielen. Testroet wechselte vom FC Erzgebirge Aue zum SV Sandhausen. Für einen Schnäppchen-Preis, wie es hieß.

Am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gibt es ein Wiedersehen. Nicht zwischen dem 31-jährigen Stürmer und dem Fußballlehrer, der ihn verschmäht hatte. Shpilewski ist in Aue Vergangenheit, seine Philosophie Geschichte.

Voller Brisanz ist das Spiel zwischen dem Drittletzten Sandhausen und dem unteren Tabellennachbarn Aue gleichwohl. Mit einem Sieg können die Kurpfälzer den Vorsprung zu den direkten Abstiegsplätzen auf einigermaßen beruhigende fünf Punkte vergrößern. Es wäre eine kleine Vorentscheidung im Kampf um den Klassenerhalt, wenn Sandhausen am Dienstag im Derby beim Karlsruher SC nicht leer ausgeht.

Der Multi-Unternehmer Jürgen Machmeier gibt in Sandhausen den Ton an.

"Schießt Testroet seinen Ex-Verein in die Dritte Liga", hieß Anfang der Woche eine Schlagzeile. Die Sorge ist berechtigt. Obwohl er wegen Problemen mit der Achillessehne erst ab dem zehnten Spieltag richtig fit war, hat der Torjäger die Erwartungen erfüllt. Seine fünf Tore waren für Sandhausen sechs Punkte wert.

"Paco hat den unbedingten Willen, ein Spiel zu entscheiden", weiß Marc Hensel, der jetzt Trainer in Aue ist. Das sieht jetzt auch Helge Leonhardt so. Der Präsident gestand, dass es ein Fehler war, den besten Torschützen für kleines Geld an einen Konkurrenten um den Klassenerhalt abzugeben. Die Fans besänftigte die späte Einsicht nicht. Sie sind sauer.

Leonhardt ist für die Sachsen das, was Jürgen Machmeier für die Kurpfälzer ist: Präsident, Geldgeber, Kaderplaner. Immerhin hat sich der 63-jährige Unternehmer gerade die Dienste eines Fachmanns gesichert. Pavel Dotchev, der auch mal in Sandhausen war, ist seit November Sportlicher Leiter. Außerdem hat der 56-jährige frühere bulgarische Nationalspieler die Fußballlehrer-Lizenz, was dem lizenzlosen Hensel ermöglicht, als Teamchef die Mannschaft zu trainieren.

Neben den Alpha-Männern Leonhardt und Machmeier gibt es weitere Gemeinsamkeiten zwischen den Kontrahenten. Sandhausen ist mit 15.500 Einwohnern der kleinste, Aue mit 20.000 der zweitkleinste Standort in der Klasse. Die Liga-"Zwerge" vereint auch, dass sie sich permanent im Überlebenskampf befinden. Sandhausen ist darin erfolgreicher, die Kurpfälzer sind mittlerweile in ihrer zehnten Saison, die Sachsen stiegen zwischenzeitlich ab und mussten 2017 in die Relegation. Gegner damals war der Karlsruher SC. Dessen Trainer Alois Schwartz sitzt nun auf der Sandhäuser Bank.

Der Multi-Unternehmer Helge Leonhardt gibt in Aue den Ton an.

21 Mal trafen Sandhausen und Aue in der Zweiten und Dritten Liga aufeinander. Was Uli Hoeneß nur mäßig spannend findet. "Wenn ich so im Auto sitze, und ich höre, Aue schießt ein Tor in Sandhausen, dann denk ich mir: Muss ich das wissen?", lästerte der ehemalige Bayern-Präsident.

Wer nicht weiß, dass Sandhausen bei vier Unentschieden sieben Spiele gewann und zehn verlor, hat keine unverzeihliche Bildungslücke. Besonders zu Hause taten sich die Badener schwer. Den letzten von nur zwei Heimsiegen gab es mit 2:0 vor ziemlich genau fünf Jahren. Schicksalhaft war zwei Jahre später eine 0:3-Heimniederlage. In der Woche darauf erfolgte die Trennung von Otmar Schork. Wäre der Geschäftsführer noch da, hätte es mit der Rückkehr von Schwartz vermutlich nicht geklappt. Die beiden sind nicht die besten Freunde.

Beigelegt sind dagegen die Unstimmigkeiten, die den Abschied von Frank Löning begleiteten. Der Aufstiegsheld wechselte 2014 nach 38 Toren in 112 Spielen von Sandhausen nach Aue, wo er in 32 Spielen sechs Treffer erzielte. Denselben Weg ging ein Jahr später sein Sturm-Kollege Nicky Adler.

Apropos Transfers. Der Wechsel-Wahnsinn am Hardtwald, als am Deadline-Tag sieben Transfers abgewickelt wurden und die Zahl der Zugänge auf 23 und die der Abgänge auf 24 wuchs, innerhalb von sieben Monaten, wohlgemerkt, hat bundesweit Beachtung hervorgerufen. Max Wendl von der Deutsche Presse-Agentur sprach von "Verzweiflungstaten", die Süddeutsche Zeitung mokierte sich über die "Jäger aus Kurpfalz" und mutmaßte, dass man sich in Sandhausen schon jetzt auf die nächste Transferperiode im Sommer freuen würde. Am Samstag geht es nicht nur um drei Punkte im Abstiegskampf. Es steht mehr auf dem Spiel. Beim Verlierer wird Feuer unterm Dach sein.