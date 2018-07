Nach oben wie hier beim Test in Eppelheim will Fabian Schleusener mit dem SVS. Foto: vaf

Von Wolfgang Brück

Bad Wörishofen. Es heißt, dass man sich im Leben zweimal trifft. Kenan Kocak und Fabian Schleusener können es bestätigen. Vor fünf Jahren holte der Trainer den begabten Angreifer vom Bahlinger SC zum SV Waldhof. Aber nach lediglich einem halben Jahr und zehn Spielen mit einem Tor endete die Zusammenarbeit. Das Heimweh und eine Schambein-Entzündung trieben Schleusener zurück ins Südbadische.

Jetzt sind der 37 Jahre alte Fußballlehrer und der 26-jährige Angreifer wieder vereint. Beim SV Sandhausen macht Schleusener einen neuen Anlauf, den nächsten Schritt auf der Karriereleiter zu erklimmen. Es ist der dritte Versuch.

Die Laufbahn des blitzgescheiten Breisgauers verlief bisher ungewöhnlich. Obwohl der schnelle Stürmer schon in Denzlingen viele Tore schoss, ging er den aufmerksamen Spähern des SC Freiburg durchs Netz. Nie erhielt das Talent vor der Haustür eine Einladung zu den so genannten "Füchsle-Treffen", bei denen der Bundesligist nach begabtem Nachwuchs vor der Haustür fahndet.

Erst als der beidfüßige Angreifer mit 27 Treffern Torschützenkönig der Oberliga wurde und den Bahlinger SC in die Regionalliga schoss, wurde der Sportclub auf ihn aufmerksam. Am 22. November 2015 feierte er sein Zweitliga-Debüt: Beim 4:1 gegen Paderborn kam er elf Minuten vor Schluss für Vincenzo Grifo, der jetzt wieder in Hoffenheim unter Vertrag steht.

Doch die Ochsentour blieb dem Neuzugang des SV Sandhausen nicht erspart. Freiburg lieh Schleusener an den Drittligisten FSV Frankfurt aus. Nach acht Toren in der Vorrunde erlitt der Angreifer einen Kreuzbandriss. Nach rekordverdächtigen 143 Tagen war er wieder auf dem Platz. "Ich wollte zeigen, dass der Vorsatz ‚Stärker zurückkommen als vorher’ nicht nur eine Floskel ist", gab er zu Protokoll. Auch einen Abriss des Syndesmosebandes überwand er in nur sieben Wochen.

RNZ-Mitarbeiter Peter Putzing, der den Profi seit seinem Wechsel von Frankfurt zum Karlsruher SC begleitet, sagt: "Fabian ist ein intelligenter und zielstrebiger Junge. Er lebt wie kaum ein anderer für den Fußball. Er arbeitet neben dem Training unglaublich viel." Das zahlte sich aus.

Die Verwandlung des KSC vom Abstiegs-Kandidaten zum Aufstiegs-Anwärter hat außer mit Alois Schwartz auch viel mit Fabian Schleusener zu tun. Mit seinen 17 Saisontoren trug er maßgeblich zum dritten Platz des badischen Nachbarn in der Dritten Liga bei. "Fabian bringt alles mit, was einen guten Stürmer auszeichnet", bestätigt Ex-Trainer Schwartz, "und in menschlicher Hinsicht ist sein Verhalten einwandfrei."

Otmar Schork ist überzeugt davon, dass der SV Sandhausen das Rennen um den Drittliga-Torjäger auch deshalb gewonnen hat, weil der SC Freiburg die Entwicklungshilfe am Hardtwald zu schätzen weiß. Lucas Höler wechselte im Winter von Sandhausen in den Breisgau und wurde Stammspieler beim Bundesligisten. Der Geschäftsführer: "In Freiburg hat man erkannt, dass Spieler bei uns in guten Händen sind."

Es gibt Parallelen zwischen dem alten und neuen Torjäger. Weder Höler noch Schleusener haben jemals ein Nachwuchs-Leistungszentrum von innen gesehen. Beide bezeichnen sich als Spätberufene. Beide schauen über den Tellerrand hinaus. Schleusener hat ein Volkswirtschafts-Studium begonnen, später noch ein duales Studium in BWL und bei einem Finanzdienstleister. Er ist entschlossen, seine Ausbildung zu beenden.

Beide sind Teamplayer. Vorbilder. "Fabian hat eine hohe Sozialkompetenz", weiß Kenan Kocak, dessen Team am Dienstag ein kurzfristig angesetztes Freundschaftsspiel gegen den Kreisligisten TSV Altusried mit 22:0 gewann - und bestimmte ihn für den vierköpfigen Mannschaftsrat. Eine Auszeichnung für einen Neuzugang und eine Verheißung für die Zukunft.