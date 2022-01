Von Wolfgang Brück

Sandhausen/Basel. Ohne seinen zweitbesten Torschützen der Vorsaison geht der SV Sandhausen in die Rest-Rückrunde, in der am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) Jahn Regensburg der erste Gegner ist. "Wir haben uns mit Daniel Keita-Ruel an einen Tisch gesetzt und festgestellt, dass wir unterschiedliche sportliche Auffassungen haben", teilte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca auf RNZ-Anfrage mit, "der Verein möchte dem Spieler keinen Stein in den Weg legen, zumal sein Vertrag am Saisonende ausläuft." Auch Anas Ouahim war bei bei der 1:3-Testspiel-Niederlage beim FC Basel nicht mehr dabei. Er wurde freigestellt, habe laut Kabaca "keine Perspektive" mehr.

In 41 Zweitliga-Spielen erzielte Keita-Ruel 13 Tore, doch richtig glücklich wurde man nicht mit ihm in Sandhausen. Vielleicht waren die Erwartungen zu groß. Als der Sohn einer Französin und eines Senegalesen im Sommer 2020 kam, galt er als einer der besten Stürmer der Zweiten Liga, stand jedoch bereits im vierten Lebens-Jahrzehnt.

Während Fürth den Forderungen des Profis nicht nachkommen wollte, ließen sich die Kurpfälzer den Transfer einiges kosten. Ex-Trainer Uwe Koschinat hatte ein besonderes Verhältnis zu Keita-Ruel. Er gab ihm bei Fortuna Köln eine neue Chance. 2011 hatte der gebürtige Wuppertaler mit einer Bande, die sich die "Big Boys" nannte, Postfilialen und einen Baumarkt überfallen und 100 000 Euro erbeutet. Von den fünfeinhalb Jahren Gefängnis saß der Profi vier Jahre ab. Geläutert kam er an den Hardtwald. "Das Bild, das man sich von einem Menschen macht, weicht manchmal erheblich von der Wirklichkeit ab", erklärte Koschinat. Zwar hatte der Stürmer mit dem Image des Großverdieners zu kämpfen, doch er wurde gemocht, weil er freundlich und hilfsbereit war. Seine Zeit im Gefängnis verarbeitete er in einem Buch. Auf seinem Unterarm ist "Liberté" eintätowiert.

Mit Keita-Ruels neuer Freiheit kann der SV Sandhausen leben. Der mittlerweile 32-Jährige war kein Stammspieler mehr, erzielte in dieser Runde nur ein Tor, wenn auch ein entscheidendes beim 2:1-Sieg in Hannover. Auf der Suche nach Ersatz taucht ein Name besonders häufig auf: Ahmed Kutucu. Der 21-jährige gebürtige Gelsenkirchener war Publikums-Liebling auf Schalke, bei Istanbul Basaksehir kommt er derzeit aber selten zum Einsatz.

Verstärkungen sind nötig. Den Abgängen von Keita-Ruel, Ouahim und bereits zuvor Christian Conteh stehen bisher die Zugänge von Nils Seufert (Fürth) und Dario Dumic (Enschede) gegenüber. Die beiden Neuen hatten gegen den 20-maligen Schweizer Meister ein viel versprechendes Debüt. Innenverteidiger Dumic war nicht nur wegen seiner 1,93 Meter präsent, er organisierte und dirigierte. Seufert lief viel, bereitete das 0:1 durch Pascal Testroet vor.

Eine Stunde lang konnte Alois Schwartz mit der Leistung zufrieden sein. Der 54-jährige Fußballlehrer hat nicht nur Strukturen geschaffen, die Profis sind jetzt auch konditionell auf der Höhe.

Will man sich anders als im Vorjahr nicht auf die Schwäche der Konkurrenz verlassen, dann braucht Sandhausen aus den restlichen 16 Spielen noch 23 Punkte. Oder wie es Testroet nach dem 1:0 in Düsseldorf formulierte: "Das war erst der Anfang. Wir müssen acht Spiele gewinnen." Die Mission ist anspruchsvoll, aber die Zuversicht nicht unberechtigt.

Sandhausen: Drewes (77. Grawe) - Diekmeier, Dumic (46. Höhn), Zhirov, Okoroji (46. Sicker) - Seufert (63. Esswein), Zenga (62. Sickinger), Ritzmaier (63. Bachmann) - Soukou (63. Gaudino), Testroet (46. Benschop), Ajdini (72. Kinsombi).

Tore: 0:1 Testroet (19.), 1:1 Cabral (36.), 2:1 Palacios (55./Handelfmeter), 3:1 Gruber (66.).