Freiburg. (ua) 36 Gold-, 15 Silber- und 20 Bronzemedaillen in den Jahrgangswertungen und in der Gesamtwertung sind für den Schwimm-Verein Nikar Heidelberg das Resultat der badischen Wintermeisterschaften in Freiburg.

Neun Siege - zwei davon über 100 m Freistil (56,10 Sekunden) und 100 m Brust (1:10,36 Minuten) in der offenen Klasse - sammelte Zoe Vogelmann (Jahrgang 2003) und war damit vor Fabienne Wenske, die vier Jahrgangstitel holte, die erfolgreichste Frau des SV Nikar.

Ähnlich dominant war Ludwig Freutsmiedl (2001) mit insgesamt acht Goldmedaillen. Auch er siegte zwei Mal in der offenen Klasse über 200 m Schmetterling (2:06,58) und 200 m Rücken (2:02,57). Fünfmaliger Landesmeister wurde Tim Dennis Kost (2002), der sich in der offenen Klasse über seinen Sieg im 200-m-Brustrennen freute. Vier Jahrgangstitel gingen an Daniel Zholkovskyy (2003), zwei an Joel Kalmbach (2004) und einer an Richie Amschlinger (2000). Der 32 Jahre alte Florian Abele stellte sein Talent über 50 m (28,62) und 100 m Brust (1:03,21) unter Beweis und wurde über beide Strecken Meister in der offenen Klasse.

Neben den 36 Landestiteln gab es Silber und Bronze für Joelle Vogelmann, Daniel Lang, Petar Marinov, Julius Ganss und Irmantas Vernickas. Bei den Staffelwettbewerben schafften es drei Nikar-Mannschaften aufs Podest: Florian Abele, Jule Batty, Irmantas Vernickas und Zoe Vogelmann siegten in der 4x50-m-Freistilstaffel (1:41,64). Die gemischte und die Lagenstaffel der Männer holte den zweiten und dritten Platz.