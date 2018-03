Von Herbert Schmerbeck

Neckarelz. Drei Spiele, ein Punkt, so lautet die Bilanz der SpVgg Neckarelz in diesem Jahr. Die Mannschaft von Trainer Marc Ritschel hat es noch nicht geschafft, sich aus dem Verbandsliga-Keller zu befreien. Da helfen auch die ganzen Komplimente der gegnerischen Trainer nicht viel. "Zum Schuss müssen wir froh sein, dass wir drei Punkte mitgenommen haben", sagte René Gölz, Trainer von Fortuna Heddesheim, nach dem 2:1-Erfolg gegen Neckarelz.

Der Druck auf die Spielvereinigung wächst. Beim ASV Durlach am Samstag um 15.30 Uhr hat die Ritschel-Truppe nun die nächste Chance, den Anschluss ans Mittelfeld zu halten. Die Gastgeber stehen mit 21 Punkten auf dem elften Platz, Neckarelz steht mit 19 auf Rang 13. Beide Teams haben mit 27:30 (Durlach) und 25:33 (Neckarelz) ein ähnliches Torverhältnis. Vieles deutet auf eine ausgeglichene Partie hin.

"Wir sind am Leben. So wie wir heute aufgetreten sind, das macht schon Mut, dass wir auch wieder den nächsten Sieg einfahren. Aber so muss man weitermachen und sich irgendwann einmal belohnen", sagt Stefan Strerath, Sportlicher Leiter der SpVgg. "Es ist sehr ärgerlich, dass für den Aufwand, den wir betrieben haben, zu wenig herausgekommen ist."

Durch den Punktgewinn des TuS Bilfingen (15/15 Punkte) beim 2:2 gegen den VfR Mannheim und Espanol Karlruhe (14/17) beim 0:0 gegen Olympia Kirrlach, sind die Teams im Tabellenkeller wieder etwas weiter zusammengerückt.

Wie eng es zu dieser Phase der Saison zugeht, zeigt die Tatsache, dass der Tabellenzehnte Kirrlach (22) nur drei Zähler mehr auf dem Konto hat als Neckarelz. Mit dem zweiten Auswärtssieg der Saison könnte die SpVgg einige Plätze gutmachen. Ganz klar stehen wir mit dem Rücken zur Wand. Da müssen wir auf jeden Fall etwas holen", sagt Ritschel.

"Wenn wir so leidenschaftlich weiter arbeiten, dann werden wir auch die nötigen Punkte holen. Es muss weitergehen, wir müssen weiter arbeiten. Jetzt kommen wieder zwei gesperrte Spieler zurück, was auch gut ist." Auch er war mit dem Auftreten seiner Mannschaft gegen Heddesheim zufrieden. "Von der Leidenschaft her hat mir das schon sehr gut gefallen", sagt Ritschel. Daran gilt es gegen Durlach anzuknüpfen, dann ist es sicher möglich, die bisherige Bilanz zu verbessern.