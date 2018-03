,,Ich würde mich freuen, wenn ich einmal in der Frauen-Nationalmannschaft spielen und dort das Trikot mit dem Adler tragen dürfte. Das ist eines meiner größten Ziele." Für Sarai Linder ist diese Ziel alles andere als eine Utopie, denn die 18-jährige Hilsbacherin hat in den vergangenen Jahren derart überzeugende Leistungen geboten, dass sie das Deutschland-Trikot bereits in den diversen U-Nationalmannschaften 37 Mal überstreifen durfte. Ralf Zwanziger, der Leiter des Frauen- und Mädchenförderzentrums der TSG 1899 Hoffenheim, zählt Linder "zweifelsohne zu den größten Talenten in unseren Reihen."

Beim SV Hilsbach hat Sarai Linder als Siebenjährige zusammen mit gleichaltrigen Jungs die ersten Fußballspiele bestritten und blieb bis zur D-Jugend ihrem Heimatklub treu. Dann wechselte sie zur TSG Hoffenheim. Die Schülerin am Berufskolleg Sport und Vereinsmanagement der Sinsheimer Max-Weber-Schule zählt zu den Vorzeigetalenten der TSG. Das erste Länderspiel? "Das war bei der U15-Nationalmannschaft gegen Schottland", erinnert sich Sarai Linder noch sehr gut an die Partie. Wie die Anforderungen größer werden, das erlebte sie von Altersstufe zu Altersstufe - auch jetzt, als sie von der TSG II in den Bundesligakader aufgenommen wurde. Schon in den beiden vergangenen Runden stand sie im Visier von Trainer Jürgen Ehrmann. Linder gehörte zu den Leistungsträgerinnen, die zweimal in Folge die Meisterschaft in der 2. Bundesliga Süd feierten. "Mit ihrer tollen Art wird sie auch in Zukunft ein Aushängeschild unserer Arbeit sein", sagt Ralf Zwanziger und betont: "Wir sind sehr stolz, dass wir sie auf ihrem Weg begleiten durften und dürfen." app

