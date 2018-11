bz. Europameister, deutscher Meister, viertbester Triathlet der 18- bis 24-Jährigen weltweit - die Erfolge des Jahres 2017 von Steffen Kohlmann suchen ihresgleichen. Den Höhepunkt erlebte der 24-jährige Medizinstudent am 14. Oktober beim "Ironman" auf der paradiesisch schönen Ferieninsel Hawaii.

In der Spitzenzeit für einen Amateur von 9 Stunden, 38 Minuten und 34 Sekunden lag er keine 100 Minuten hinter dem neuen Profi-Weltmeister Patrick Lange. Bei 45 Grad Celsius quälte sich der gebürtige Rohrbacher trotz schmerzhaften Krämpfen in der Wade beim abschließenden Marathon ins Ziel. Dabei überholte er in seiner Paradedisziplin sogar noch den einen oder anderen Konkurrenten. Da er den Wettkampf unter den ersten Fünf seiner Altersklasse abschloss, bekam er bei der Siegerehrung eine der berühmten Holzschalen - quasi die olympische Medaille der Triathleten.

"Als Elfjähriger habe ich beim Rohrbacher Lauftreff mit dem Ausdauersport begonnen", blickt Kohlmann auf seine sportlichen Anfänge und seinen großen Traum zurück, "2006 habe ich die Übertragung des Ironman und den Sieg des Mannheimers Norman Stadler gesehen, von da an war es mein Traumziel, daran teilzunehmen."Die Qualifikation für seinen Lebenstraum sicherte sich Kohlmann im Sommer bei der Ironman-Europameisterschaft in Frankfurt am Main. Dort holte er den ersten Platz der 18- bis 24-Jährigen - das Ticket für Kona. Außerdem startete er in Köln beim "CologneHalf226", einem Triathlon über die Ironman-Halbdistanz, und holte dort den fünften Platz.

Aktuell befindet sich Kohlmann wieder mittendrin in seinem Medizinstudium. Zwei Semester an der Universität Marburg stehen noch aus, ehe er seinen Abschluss in der Tasche haben möchte. "Mit der Teilnahme in Hawaii habe ich ein wichtiges Lebenskapitel abgeschlossen. Es ist alles viel besser gelaufen, als ich es mir vorgestellt habe. Jetzt schaue ich mal, was als nächstes ansteht."