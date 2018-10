Erfolgreich geht für Eleonora Tissen das Sportjahr 2017 zu Ende. Die Ausnahme-Rollkunstläuferin des RRV Eppingen hat bei den Welt- und Europameisterschaften unter Beweis gestellt, dass sie zu den besten Sportlerinnen auf acht Rollen gehört. Beim internationalen Deutschland-Pokal Ende Mai in der Schauenberghalle in Freiburg, quasi einer Mini-WM, stand die 19-jährige Studentin der Lebensmittelchemie im Pflichtwettbewerb der Juniorinnen mit einer hervorragenden Leistung schon früh in der Saison ganz oben auf dem Treppchen. Und im Juli gewann sie bei den Europameisterschaften im italienischen Roana sensationell die Silbermedaille.

In einem hochklassigen Wettkampf behielt Tissen bis zum Schluss die Nerven und sicherte sich hinter der italienischen Europameisterin den zweiten Platz. "Nur das Sahnehäubchen blieb mir verwehrt", spielt sie auf den achten Platz bei den Rollkunstlauf-Weltmeisterschaften in Nanjing (China) an. Gerne hätte sie aus dem fernen Osten eine Medaille mit nach Hause gebracht. Aber die Konkurrenz war groß und die äußeren Rahmenbedingungen für das deutsche Team denkbar schlecht. Nach unzähligen Trainingseinheiten vor der WM, teilweise um fünf Uhr morgens und um zwei Uhr nachts, ging es für Tissen zusammen mit ihrem Trainer Marcel Wagner Ende August auf die 28-stündige Anreise nach China. Mit Erstaunen mussten die beiden vor Ort feststellen, dass der Boden der Wettkampfhalle für eine Weltmeisterschaft sehr fragwürdig war. "Nicht einmal 16 Stunden hatten wir zur Akklimatisierung und für die Zeitumstellung", blickt die Eppingerin zurück. Die gesamte Konkurrenz war mindestens schon einen bis zwei Tage länger vor Ort in China. Natürlich ist auch Platz acht unter 26 Läuferinnen bei einer Weltmeisterschaft eine hervorragende Platzierung. Allerdings hatte sich Tissen im Vorfeld ihrer zweiten WM-Teilnahme mehr ausgerechnet. Ansporn genug, um nächste Saison wieder anzugreifen. sb

