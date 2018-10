Sinsheim. (esc) Die Gewichtheber des TSV Heinsheim sind zurück in der 1. Bundesliga. Ungeschlagen, mit acht Siegen aus acht Wettkämpfen, wird die Mannschaft von Ferdinand Wittmann und Karlheinz Grauf Meister in der 2. Bundesliga (Gruppe C). Sieben Duelle enden glatt mit 3:0, eines mit 2:1. Im Oberhaus präsentiert sich der TSV prächtig. Zu Hause feiert er einen überraschenden 2:1-Sieg gegen Roding, der KSC Schifferstadt wird mit 3:0 geschlagen. Die 717 Punkte gegen Roding bedeuten Vereinsrekord - der TSV ist so stark wie noch nie. Das soll nicht das Ende der Fahnenstange sein. "730, 740 Punkte sind machbar", sagt Trainer Ferdinand Wittmann.