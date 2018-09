Sinsheim. (esc) Die Fußballer des SV Rohrbach bejubeln die Meisterschaft in der Kreisliga: Mit 67 Punkten aus 30 Spielen setzt sich die Elf von Trainer Joachim Heger an die Spitze des Feldes und kehrt nach dem Abstieg 2015 wieder in die Landesliga zurück. Ein Prunkstück: die Abwehr. Nur 25 Gegentore kassiert der SVR - so wenige wie keine andere Mannschaft. Im badischen Pokal qualifiziert sich das Team nach Siegen gegen Dossenheim und St. Ilgen für das Drittrunden-Spiel gegen den KSC, in dem es am 22. August vor 2200 Zuschauern in Sinsheim ein achtbares 0:5 gibt. Dass die zweite Mannschaft Meister in der Kreisklasse B2 wird, passt zum starken Jahr 2017.