Sinsheim. (esc) Auf die Plätze, fertig, los: Der Startschuss zur Sportlerwahl des Jahres 2018 ist gefallen. Bereits zum 19. Mal findet die beliebte Wahl statt, die der Sportkreis Sinsheim in Zusammenarbeit mit der RNZ veranstaltet. Neben den erfolgreichsten Sportlerinnen werden die erfolgreichsten Sportler und die erfolgreichsten Mannschaften gewählt.

Ladys first: Wie immer, wenn wir zur Wahl aufrufen, machen die Sportlerinnen den Anfang. Es ist ein junges, bunt gemischtes Teilnehmerfeld, das die ganze Bandbreites des Sports abbildet - vom Gewichtheben bis zur Leichtathletik, vom Tischtennis bis zum Rollkunstlauf vom Schießen bis zum Sitzvolleyball

Bei aller Spannung - eines steht fest: Es wird eine neue "First Lady" geben. Die Überraschungssiegerin des vergangenen Jahres, Charlotte Schall, ist für die Einzelwertung der Sportlerwahl dieses Mal nicht nominiert worden. Mit von der Partie wird die erfolgreiche Frisbee-Spielerin dennoch sein. Schall - so viel darf verraten werden - geht mit den BadRaps aus Bad Rappenau in der Kategorie "Mannschaft" an den Start.

Bereits Stammgast im Kreis der Besten sind Eleonora Tissen, die Rollkunstläuferin des RRV Eppingen, sowie Olivia Tzschach, die Leichtathletin des TV Eppingen. Sitzvolleyballerin Salome Hermann, 2017 mit dem Team von "Anpfiff Hoffenheim" nominiert, nimmt nun in der Einzelwertung teil. Drei Kandidatinnen sind Neulinge. Amelie Burkert, die deutsche Meisterin im Gewichtheben der Junioren, betritt mit der Sportlerwahl ebenso Neuland wie Tischtennis-Spielerin Melissa Friedrich (TTG Neckarbischofsheim) und Julia Schertlen, die der Shootingstar der Sportschützen des KKS Stebbach ist.

Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben nun die Qual der Wahl und können online unter www.sportwahl.rnz.de abstimmen. Ab 9 Uhr ist das Portal geöffnet.

Info: Abstimmung im Internet unter: www.sportwahl.rnz.de

Und das sind die Nominierten

Eleonora Tissen

Eleonora Tissen. Foto: Brenner

Erfolgreich geht für Eleonora Tissen das Sportjahr 2018 zu Ende. Die Ausnahme-Rollkunstläuferin des RRV Eppingen hat bei den nationalen und internationalen Meisterschaften unter Beweis gestellt, dass sie zu den Besten auf acht Rollen gehört. Im ersten Seniorenjahr hat die Eppingerin auf Anhieb erneut die Nominierungen für die Europa- und Weltmeisterschaft erhalten.

Die 20-jährige Studentin der Lebensmittelchemie ging erstmals im Pflichtwettbewerb in der Meisterklasse an den Start, nachdem sie letztes Jahr noch zu den Juniorinnen zählte. Los ging’s im April mit der DM in Hanau. Gegen starke Konkurrenz in der Meisterklasse wurde sie Vierte. Beim Internationalen Deutschlandpokal landete sie in einem großen Teilnehmerfeld nach einer umstrittenen Wertung der Jury auf einem guten achten Rang. Nur 0,5 Punkte trennte die Studentin von den drei vor ihr liegenden Läuferinnen. Ende Juni ließ Tissen in Ober-Ramstadt die süddeutsche Rollkunstlaufszene hinter sich und siegte mit 1,8 Punkten Vorsprung.

Die starke Leistung bedeutete die Nominierung für die EM in Lagoa auf der Azoreninsel Sao Miguel. "Nur ein Wimpernschlag hat gefehlt", blickt Eleonora Tissen zurück. Nur ganz knapp, mit vier Zehntelpunkten Rückstand, schrammte sie an der Bronzemedaille vorbei und belegte im Pflichtwettbewerb einen starken fünften Platz. Bei der WM in La Roche sur Yon (Frankreich) belegte Eleonora Tissen den elften Platz. Damit war sie die zweitbeste Deutsche im Pflichtwettbewerb unter 24 Läuferinnen. (sb)

Olivia Tzschach

Olivia Tzschach. Foto: privat

Auch heute wird sie wieder trainieren. Im Kraichgaustadion macht Olivia Tzschach ihre Stabilisations-und Koordinationsübungen, dann geht sie auf die Tartanbahn, um mehrere 60-Meter-Sprints zu absolvieren. Trotz des Sport- und Englisch-Studiums, das sie vor einer Woche begonnen hat, wird die 18-Jährige nicht nachlassen in ihrem Eifer. "Fünf Trainingstage in der Woche sind fest eingeplant", sagt Tzschach.

Ohne Fleiß kein Preis: Preise gab es für die Leichtathletin des TV Eppingen auch 2018 mehr als genug. Im Dreisprung wurde Olivia Tzschach mit 12,00 Metern baden-württembergische Meisterin und mit 11,80 Metern süddeutsche U23-Meisterin. Über die 100 Meter sicherte sich die flotte, junge Frau in 12,32 Sekunden Gold bei den "Badischen". Ganz nebenbei bestand sie ihr Turbo-Abitur mit Bravour und der Abschlussnote 1,5.

Was sie zu ihren persönlichen Höhepunkten dieser Saison zählt? Unter anderem die 12,20 Meter, die sie im Mai beim Sprungmeeting in Eppingen erreichte - nur ein Zentimeter mehr, und sie hätte ihre persönliche Bestleistung eingestellt. "Zu Hause einen Wettkampf zu bestreiten, ist immer ein Highlight. Und die 12,20 Meter waren ein guter Auftakt", erklärt Olivia Tzschach. Hinzu kamen die Starts bei den deutschen Meisterschaften. Bei der U23-DM in Heilbronn sprang sie mit 12,09 Metern auf Rang acht, ebenso bei der U20-DM in Rostock mit 12,09 Metern. Ihr Pech in Rostock: Beim fünften Versuch trat sie um ein, zwei Zentimeter über den Balken. "Es war ein guter Versuch. Vielleicht wären es 12,30 oder 12,40 Meter geworden, wenn der Versuch gültig gewesen wäre", sagt Tzschach.

Ihr Trainer Martin Löwer traut ihr über kurz oder lang die 13,00 Meter zu. "Das wäre ein Traum", lacht Tzschach und würde gerne auch international starten - bei einer EM oder WM. Dafür lässt sie nichts unversucht. Sie trainiert und trainiert. Montags, dienstags, mittwochs, freitags und samstags. (esc)

Salome Hermann

Salome Hermann. Foto: Lörz

Salome Hermann ist von Anfang an eine wichtige Größe der Sitzvolleyballer bei "Anpfiff Hoffenheim". Als Spielerin sowie als Koordinatoren für den eingetragenen Verein hilft sie auf mehreren Ebenen mit, den schnellen Mannschaftssport Menschen mit Behinderung näherzubringen.

Hermann selbst hat der Sport viel Kraft in ihrer schwierigsten Zeit gegeben. "2001 wurde mir aufgrund einer Krebserkrankung das linke Bein amputiert", erzählt sie. Die damals 16-Jährige hat sich entschlossen, weiter ihrer sportlichen Leidenschaft nachzugehen. Heute ist sie als Ergotherapeutin an der Stephen-Hawking-Schule in Neckargemünd tätig. "Das war schon lange Zeit mein Traum", sagt Hermann, die bei ihrer Arbeit Kindern zeigt, dass man mit dem nötigen Willen vieles erreichen kann: "Seit meiner Beinamputation lautet mein Motto: Herausforderungen sind zum Überwinden und daran Wachsen da."

Das Sportjahr 2018 ist äußerst erfolgreich für die 33-Jährige verlaufen. Mit Anpfiff Hoffenheim holte sie den sechsten Platz, punktgleich mit dem Fünften, bei den deutschen Meisterschaften. Im Juli gab es einen ordentlichen dritten Rang beim international besetzten Zühlsdorf-Cup in Leverkusen und im September den sechsten Platz beim ebenfalls internationalen Elbflorenz-Cup in Dresden. "Zwischendurch habe ich immer wieder Lehrgänge und Wettkämpfe mit der Nationalmannschaft", berichtet Hermann, die dank ihrer kontinuierlich starken sportlichen Leistungen schon sehr viele internationale Turniere absolviert hat und so zu zahlreichen Länderspieleinsätzen gekommen ist.

Neben ihren sportlichen Aktivitäten kümmert sich die in Sinsheim-Weiler wohnhafte Hermann um viele organisatorische Dinge bei den Anpfiff-Sitzvolleyballern. Organisation von Heim- und Auswärtsturnieren sowie Trainingslager, das Pflegen der Social-Media-Kanäle und die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit. (bz)

Amelie Burkert

Amelie Burkert. Foto: privat

In einem Karton liegt sie nicht. Die Goldmedaille, die Amelie Burkert gewonnen hat, hängt über dem Sideboard in ihrem Zimmer. Burkert freut sich über diesen wunderschönen Wandschmuck. "Es ist der bisher größte Erfolg in meiner Karriere", sagt die 16-Jährige.

Deutsche Meisterin bei den Junioren ist sie geworden. Bei den Titelkämpfen in Oberböbingen sicherte sich die junge Gewichtheberin des TSV Heinsheim den ersten Platz. Wie ihr das gelang, war beeindruckend. Mit den drei Versuchen im Reißen hievte sich Amelie Burkert auf den zweiten Platz, im Stoßen ließ sie den 75 die 80 Kilogramm folgen. Es war klar: Um ihre schärfste Widersacherin zu überholen, musste sie an die 84 Kilo ran - an neue persönliche Bestleistung. "Ich bin da raus und hab‘ mir gesagt: ,Die machst du jetzt‘", erklärt Burkert. Und wie sie es machte. Sie packte es an, und mit Wucht und Leidenschaft stieß die Heinsheimerin die Hantel in die Höhe. Sie ist nicht nur stark, sie ist auch nervenstark.

Dass sie zum Heben gekommen ist, hat sie ihrem Bruder Lukas zu verdanken. Der nahm sie vor ein paar Jahren ins Training mit. Amelie Burkert fand schnell Gefallen an dem Sport, der die schwere Last zur großen Lust werden lässt. Was sie antreibt? Sich zu verbessern. Neue Rekorde aufzustellen. "Der Kick, den Adrenalinpuls zu fühlen", wie sie es umschreibt. Beim TSV Heinsheim ist sie so zur Stammkraft in der zweiten Mannschaft geworden, die in der Landesliga um Punkte kämpft. Gut möglich, dass Amelie Burkert in absehbarer Zeit auch in der "Ersten" zum Einsatz kommt, in der Bundesliga. "Das Potenzial ist auf jeden Fall da", sagt Martina Dosquet, die Abteilungsleiterin des TSV. (esc)

Melissa Friedrich

Melissa Friedrich. Foto: Weindl

Beim Schulsporttag der TTG Neckarbischofsheim an der örtlichen Grundschule fiel Andreas Dörner die quirlige Erstklässlerin sofort auf. "Ein echtes Bewegungstalent", befand der damalige TTG-Jugendtrainer und nahm Melissa Friedrich in seine Trainingsgruppe auf. Der Beginn einer intensiven Zusammenarbeit, die sich bis heute auszahlt: Mit zehn Jahren gewann Friedrich das Top-24-Turnier der U11 in Baden-Württemberg, heute gehört die 15-Jährige bundesweit zu den 20 besten Spielerinnen ihrer Altersklasse.

Vier bis fünf Mal pro Woche trainiert Melissa Friedrich, die meiste Zeit am BaWü-Stützpunkt in Heilbronn. Sie absolviert ein Pensum von bis zu 15 Stunden. Zwingen muss sie sich nie. "Ich habe immer Lust auf Tischtennis", sagt die Gymnasiastin (10. Klasse). Bei den TTG-Damen, die in der Verbandsliga das jüngste und beste Team stellen, ist sie bereits die First Lady. Aktuell weist sie eine Spielstärke von 1674 TTR-Punkten auf, damit könnte sie in der Ober- oder Regionalliga mithalten. Aber Melissa Friedrich will erstmal mit ihrem Heimatverein durchstarten.

Bei Turnieren und Meisterschaften hat sie sich in den vergangenen Jahren immer weiter in den Blickpunkt gespielt. Ihr bislang größter Erfolg war die Qualifikation für die Top 48 bei den U15 im vergangenen Jahr und dort "ein sensationeller siebter Platz" (Dörner). Dadurch durfte die Neckarbischofsheimerin erstmals bei einer deutschen Meisterschaft starten. Und wie: Überraschend kam sie bis ins Viertelfinale und avancierte zur zweitbesten BaWü-Spielerin.

Starker Aufschlag, platzierte Schläge, ausgeprägtes Ballgefühl, dazu gute Nerven - das zeichnet Melissa Friedrich aus. Ihr Trainer traut ihr noch einiges zu. "Melissa kann als Jugendliche erneut ein Top-10-Ergebnis in Deutschland erreichen", sagt Andreas Dörner. "Und wenn sie so ehrgeizig bleibt wie bisher, ist für sie später mindestens die 3. Bundesliga drin." (rol)

Julia Schertlen

Julia Schertlen. Foto: Brenner

Ihr Visier ist auf Erfolg ausgerichtet, das Ziel für 2019 bereits konkret ins Auge gefasst: "Ich möchte bei den ,Deutschen’ eine Medaille", sagt Julia Schertlen. Diese Vorgabe hat sich die Sportschützin des KKS Stebbach, die durchs Sommerferienprogramm zum Schießen gekommen ist, für das nächste Jahr gesetzt. Ein respektables, aber keinesfalls hochtrabendes Unterfangen, denn in ihrem ersten richtigen Wettkampfjahr hat sich die Auszubildende im Bereich Kaufmann für Büromanagement auf badischer Ebene eindrucksvoll etabliert: Landesmeisterin und Goldmedaillen-Gewinnerin mit der Armbrust sowohl über die 10 Meter als auch über die 30 Meter. "Ich liebe das Armbrustschießen, weil ich es interessant und abwechslungsreich finde", sagt Schertlen.

Das Meisterschaftskapitel 2018 schloss die 19-Jährige vor einigen Wochen, als sie bei der deutschen Meisterschaft in München Rang sechs belegte. Das Armbrustschützenzelt beim Oktoberfest war eine ungewöhnliche Austragungsstätte für eine nationale Meisterschaft, aber eine faszinierende und anspornende zugleich. Über 5000 Zuschauer feuerten die Sportler an, ein Erlebnis, das die Schützen nur bei dieser Meisterschaft haben. Schertlen erklärt: "Ich will mich wieder qualifizieren und hier eine Medaille gewinnen."

In der Leistungsbilanz 2018 darf die dritte Landesmeisterschaft mit dem Zimmerstutzen in der Damenklasse nicht fehlen. Darüber hinaus heimste Julia Schertlen bei den Juniorinnen noch eine Bronzemedaille bei den badischen Meisterschaften im Kleinkaliber 3x20 Schuss ein. Ebenfalls erwähnenswert ist ihre engagierte Trainingsarbeit, die unter der Leitung von ihrem Vater und dem KKS-Jugendleiter Bernd Schuster stehen. Neben der Luftgewehrrunde auf Kreisebene absolviert sie wie ihr ebenfalls sehr erfolgreicher Bruder Lukas im Winter ein Training auf dem Kleinkaliberschießstand im Freien. Die Senkrechtstarterin der Schützen ist eben ehrgeizig. (app)