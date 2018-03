Von Michael Wilkening

Heidelberg. Für Marvin Dienst ging mit dieser Auszeichnung alles los. Für den Motorsportler fühlte sich das zumindest so an. Vor etwa 16 Monaten wurde der heute 21-Jährige beim Sportaward Rhein-Neckar 2016 als Toptalent ausgezeichnet und inzwischen hat er unter Beweis gestellt, dass die Fachjury einen guten Blick hatte. "2017 lief generell super für mich und ich durfte bei den 24 Stunden von Le Mans mit dabei sein", sagte Dienst gestern. Le Mans hat bei den Rennfahrern den Klang wie "Wimbledon" für Tennisprofis und "Wembley" für Fußballer.

Dienst kam ins Schwärmen, als er von seinen Erlebnissen des Rennens in Nordfrankreich berichtete und tat sich schwer damit, den Sportaward und Le Mans miteinander zu vergleichen. Klar ist nur, dass Dienst mit Interesse verfolgen wird, wer sein Nachfolger bei der fünften Auflage der Verleihung des Sportawards in der Kategorie "Toptalent" wird. "Für mich war es eine große Ehre, diesen Preis erhalten zu haben", sagte der Rennfahrer. Am 19. November werden in der Heidelberger Stadthalle erneut die besten Sportler der Rhein-Neckar-Region ausgezeichnet. In insgesamt neun Kategorien gibt es die begehrte Trophäe zu gewinnen.

Für Eckart Würzner ist die Verleihung des Sportawards Rhein-Neckar mehr als nur eine Ehrung der erfolgreichen Athleten - und sie soll auch mehr sein. "Der beste Ort für Integration ist der Sport", sagte der Heidelberger Oberbürgermeister: "Nirgends werden die Ideale so vorgelebt wie im sportlichen Wettstreit." Weil dem so ist, werden die Awards nicht nur in den Kategorien "Top Sportler", "Top Sportlerin" oder "Top Mannschaft" vergeben, sondern auch in den Sparten "Top Vorbild - Verein" oder "Top Vorbild - Persönlichkeit". Darüber hinaus werden der "Top Trainer", das "Top Talent" und der "Lifetime-Award" verliehen.

Zuletzt gibt es einen "Publikumsliebling", der nicht von der siebenköpfigen Fachjury bestimmt wird, sondern von den Menschen der Metropolregion Rhein-Neckar gewählt werden kann. Ab sofort und bis Mitte April können online unter der Webadresse www.sportawardrheinneckar.de Vorschläge für den "Publikumsliebling" gemacht werden, anschließend kann dann abgestimmt werden. "Für mich hat diese Auszeichnung einen besonderen Wert, weil nicht nur die sportlichen Leistungen, sondern auch die Persönlichkeit bewertet werden", sagte Lydia Haase. Die Hockeyspielerin des Mannheimer HC hatte die Trophäe 2016 erhalten und versicherte, dass sie einen speziellen Platz im heimischen Wohnzimmer bekommen habe.

Eine Titelverteidigung bei der Publikumswahl soll es nicht geben, in allen anderen Kategorien ist sie hingegen theoretisch denkbar. Bei der vierten Auflage hatten der Ringer Denis Kudla (Bronze bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro), Weitspringerin Malaika Mihambo (Vierte in Rio) und die Rhein-Neckar Löwen (Deutscher Handball-Meister 2016) die begehrten Trophäen abgeräumt. Löwen-Coach Nikolaj Jacobsen wurde zum Top-Trainer gekürt und dürfte gute Chancen auf eine Wiederholung haben, denn er ist mit seiner Mannschaft gerade auf dem besten Weg, die dritte Meisterschaft in Folge zu feiern. Die Handballer sind allerdings nicht konkurrenzlos, denn die Metropolregion Rhein-Neckar ist sportlich sehr stark

Wie 2016 wird die Verleihung des Sportaward im November erneut nicht nur für geladene Gäste, sondern für alle Interessierten zugänglich sein. Für 69 Euro kann man sich ein Ticket sichern, in dass neben dem Begleitprogramm auch Speisen und Getränke inkludiert sind. Bei der bislang letzten Auflage berichtete die RNZ anschließend , dass es "lockerer, geselliger, musikalischer und fetziger" als zuvor zugegangen sei. Es lohnt sich also, bei dem Treffen der Topsportler der Region mit dabei zu sein.