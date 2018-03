Von Claus Weber

Berlin/Heidelberg. Späte Genugtuung für Sarah Köhler. In Berlin hatte sie bei den deutschen Meisterschaften vor sieben Wochen das Ticket zur Schwimm-WM verpasst, obwohl sie die knackige Norm im Vorfeld unterboten hatte. Nun sorgte sie an gleicher Stätte beim Kurzbahn-Weltcup für ein Ausrufezeichen. Die 23-jährige Frankfurterin, die in Heidelberg lebt und im Bundesstützpunkt im Neuenheimer Feld trainiert, knackte den deutschen Uralt-Rekord über 400 m Freistil. Bei ihrem Silber-Rennen war sie am Montagabend über eine Sekunde schneller als DDR-Athletin Astrid Strauß 1987.

"Ich habe schon mehrfach probiert, diesen Rekord zu knacken", sagte die Sportsoldatin, "ich bin froh, dass es geklappt hat." Deutlich über eine Sekunde steigerte sie ihre persönliche Bestzeit und brachte selbst ihren Heimtrainer ins Staunen. "Das hatte ich zu diesem Zeitpunkt nicht erwartet", freute sich Michael Spikermann. Köhler klagte zuletzt über Probleme in beiden Schultern, vermutlich verursacht durch das ungewohnte Schwimmen im Freien. "Jedenfalls hat sie mit ihrer starken Zeit gezeigt, dass sie noch da ist", sagte Spikermann.

Der Weltcup war für Köhler Durchgangsstation für die Universiade vom 20. bis 26. August in Taipeh. Auch beim Weltcup in Eindhoven wird sie am Freitag und Samstag nochmals antreten, dort allerdings über 100 und 800 m Freistil.

Auch Trainingskollege Philip Heintz wird in den Niederlanden nochmals starten. In Berlin hatte er die 200 und 400 m Lagen souverän gewonnen. "Er ist in der Lage, seine Leistung auf sehr hohem Niveau sehr stabil abzurufen", lobte Spikermann. Über 200 m Schmetterling hatte der Athlet des SV Nikar Heidelberg das Podest als Vierter ganz knapp verpasst.

Mit dem dritten Platz durch Nadine Laemmler über 200 m Rücken konnte der SV Nikar eine weitere Medaille für sich verbuchen. Laemmler lebt und trainiert derzeit allerdings in den USA.

Daneben sorgte in Berlin mit Felix Ziemann ein weiterer Athlet des Bundesstützpunktes für eine starke Leistung. Über 400 m Lagen steigerte er seine persönliche Bestzeit deutlich. Ziemann und seine junge Kollegen gehen nun in die Sommerpause. Erst Mitte September startet das Training am Bundesstützpunkt neu. Dann gilt das Augenmerk bereits der Vorbereitung auf die Qualifikation für die Europameisterschaften 2018 in London. Die Normzeiten müssen zwischen Januar und April unterboten werden, die deutschen Meisterschaften sind nicht mehr qualifikationsrelevant.