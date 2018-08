Nußloch. (soz) Die Ansprüche sind hoch in Nußloch. Nach der Meisterschaft in der Dritten Liga soll es ähnlich erfolgreich weitergehen bei den Handballern. Doch eine Woche vor dem Heimspiel im Pokal gegen den Bundesligisten Erlangen und 14 Tage vor dem Saison-Start gegen Hochdorf sind sie noch nicht ganz zufrieden mit dem Stand der Dinge. "Wir sind definitiv noch nicht da, wo wir sein wollen", sagt Linksaußen Sebastian Körner.

Auch Trainer Christian Job sah gestern Abend nicht ganz so glücklich aus. Das liegt daran, dass die beiden letzten Testspiele verloren gingen: Am Samstag nach einer schwachen Vorstellung 27:31 beim Ost-Drittligisten HSG Hanau, gestern vor 100 Besuchern 26:29 gegen Hanaus Liga-Konkurrenten TV Großwallstadt.

"Nach dem Hanau-Spiel war ich etwas frustriert", gab Job zu, "aber gegen Großwallstadt haben wir uns mächtig gesteigert, vor allem kämpferisch." Allen voran Kevin Bitz zeigte eine starke Vorstellung, glänzte mit Toren und Anspielen und war hauptverantwortlich für die 17:14-Führung zur Pause.

Doch 20 Minuten vor Schluss konnte Bitz nicht mehr, das Knie macht Probleme. "Ich hoffe, es ist nichts Schlimmeres", sagt Job. Bitz in guter Verfassung ist für die ambitionierten Nußlocher nicht zu ersetzen. Zumal gestern auch Jochen Geppert mit einer Adduktoren-Zerrung fehlte, die er sich vergangene Woche im Endspiel des Eichbaum-Cups zuzog. Wann der Regisseur wieder fit ist, steht noch nicht fest. "Wir gehen bei ihm kein Risiko ein", so Job und stellt einen Einsatz gegen Erlangen in Frage. "Am wichtigsten ist für mich der Rundenstart gegen Hochdorf."

Geppert sollte trotzdem demnächst wieder fit sein, dafür fällt wahrscheinlich Abwehr-Chef Philipp Müller länger aus. Ein MRT heute soll endgültig Aufschluss über die Schwere der Verletzung im linken Knöchel bringen, doch die erste Diagnose von Dr. Maibaum ist frustrierend: Syndesmoseband gerissen. Wird der Befund bestätigt, droht eine Operation, Müller würde dann wahrscheinlich bis zum Winter ausfallen. Passiert ist ihm das im Training am vergangenen Donnerstag beim obligatorischen Fußballspiel zum Aufwärmen.

Diese Ausfälle kann selbst ein Meister mit seinem eigentlich ausgeglichenen Kader nicht verkraften. "Wir haben gegen Großwallstadt 50 Minuten gezeigt, dass wir Potenzial haben", so Linksaußen Körner. Selbstkritisch fügt er hinzu: "Aber wir sind noch wie eine Wundertüte." Das weiß auch Trainer Job: "Es ist nicht mehr so wie vergangene Saison. Wenn wir keine Verletzten haben, haben wir keine Probleme."

Nußloch zählt aber trotz der aktuellen Verletzungsprobleme natürlich erneut zum Favoritenkreis. Das weiß auch Geschäftsführer Holger Schwab, der mit der Vorbereitung grundsätzlich zufrieden ist: "Wir müssen drei Neuzugänge integrieren. Über große Teile der Vorbereitung haben wir sehr gut gespielt. Durch die Verletzungen gingen uns in den letzten Tagen etwas die Körner aus."

Für den Pokal-Hit gegen Erlangen gilt trotz allem das Motto Bange machen gilt nicht. "Wir sind totaler Außenseiter", weiß Schwab, "trotzdem wollen wir das Unmögliche schaffen." Auch Job bestätigt: "Wir geben nicht schon vorher auf." Verletzungsprobleme hin, Verletzungsprobleme her.