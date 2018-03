Von Ronny Ding

Worms. Im "Fernsehspiel" gewann der SV Waldhof bei Wormatia Worms mit seinem höchsten Saisonsieg mit 4:0 (1:0). Torschützen für den SVW waren Andreas Ivan (29.), Benedikt Koep (72.), Gianluca Korte (75.) und Dorian Diring (85.). In der Tabelle belegen die Blauschwarzen erstmals in dieser Saison den zweiten Tabellenplatz. Wie würde Bernhard Trares nach seiner ersten Niederlage als Cheftrainer am letzten Spieltag gegen den FSV Frankfurt in puncto Aufstellung reagieren? Dies war vor dem Anpfiff die Frage.

Begünstigt durch den Spieltermin am Montag hatten sich die in den letzten Tagen noch leicht angeschlagenen Markus Scholz, Kevin Conrad und Nicolas Hebisch rechtzeitig einsatzfähig gemeldet. Der Coach wechselte letztlich auf zwei Positionen. Für den ebenfalls genesenen Korte musste Jannik Sommer weichen und Kevin Nennhuber ersetzte Mirko Schuster in der Innenverteidigung. Bei der Wormatia saßen die Ex-Waldhöfer Giuseppe Burgio, Morris Nag und Steffen Straub allesamt nur auf der Ersatzbank.

Die erste Halbzeit ging klar an die favorisierten Gäste. Schon im gegnerischen Drittel wurde das Wormser Team attackiert und die Rheinhessen produzierten Abspielfehler in Serie. Während die Wormatia meist nur durch Standardsituationen etwas Torgefahr erzeugte, gelangen den Kurpfälzern einige Torabschlüsse. Bei Dorian Diring fehlten noch die berühmten Zentimeter (26.), doch drei Minuten später klingelte es zur verdienten Waldhof-Führung im Wormser Kasten. Korte stürmte über die Außenbahn nach vorne und seine Hereingabe landete nach einem missglückten Klärungsversuch bei Ivan, der zum 0:1 einnetzte (29.).

In der Pause musste der Wormser Sebastian Schmitt mit Verdacht auf Handbruch ausgewechselt werden. Der für ihn eingewechselte Daisuke Ando sorgte gleich für mehr Schwung in der Wormatia-Offensive. Die erste klare Chance im zweiten Abschnitt hatte aber Korte, der an Keeper Steve Kroll scheiterte (55.). Dafür glänzte er dann als Vorlagengeber beim 0:2. Von der Torauslinie legte er auf für Koep, der aus kurzer Distanz traf (72.). Dann traf Korte doch noch selbst. Das 0:3 war die Vorentscheidung (75.) und den Wormsern war der Zahn gezogen. Für das Sahnehäubchen sorgte Diring, der den Ball aus 18 Metern zum 0:4 in den Winkel zirkelte (85.). Wermutstropfen bei den Waldhöfern war lediglich die zehnte gelbe Karte für Daniel di Gregorio, der nun ein Spiel pausieren muss.

Neu terminiert wurde unterdessen am Montag das Derby des SV Waldhof bei der Hoffenheimer U 23. Gespielt wird statt am Freitagabend jetzt am Samstag, den 28. April um 14 Uhr. Gegen den VfB Stuttgart II müssen die Mannheimer am Sonntag, 8.April, ebenfalls um 14 Uhr antreten.

Wormatia Worms: Kroll - Auracher, Kizilyar, Metzger, Stulin - Schmitt (46. Ando), Afari, Maas, Pinheiro (82. Nag) - Himmel, Gösweiner (82. Matsumoto).

SV Waldhof: Scholz - Meyerhöfer, Conrad, Nennhuber, Amin - Ma. Schuster, Di Gregorio - Diring, G. Korte (81. Deville), Ivan (84. Celik) - Hebisch (62. Koep)

Schiedsrichter: Döring (Brigachtal); Zuschauer: 2002; Tore: 0:1 Ivan (29.), 0:2 Koep (72.), 0:3 G. Korte (75.), 0:4 Diring (85.).