Heidelberg. (CPB) Nach sechsjähriger Pause findet am Wochenende wieder einmal eine Siebenerrugby-Europameisterschaft in Heidelberg statt. 2011 besiegten die deutschen Männer von Kapitän Mustafa Güngör in ihrem "Wohnzimmer" im Endspiel Polen mit 29:24 durch sudden try in der Verlängerung und kehrten in die Division 1 der EM zurück. Dort sind die U18-Junioren längst heimisch, nachdem sie 2016 in Bukarest den achten Platz in der Eliteliga belegt hatten.

Hintergrund Gruppe A: Irland (Titelverteidiger), Deutschland, Luxemburg, Georgien. Gruppe B: Frankreich, Rumänien, Polen, Belgien. Gruppe C: Portugal, Russland, Israel, Wales. Gruppe D: Italien, Spanien, Litauen, England. Samstag, 9 Uhr: Eröffnungsfeier und Vorrundenspiele; 10 Uhr: C/Italien - England; 10.22 Uhr: D/Spanien - Litauen; 10.44 Uhr: B/Frankreich - Belgien; 11.06 Uhr: B/Rumänien - Polen; 11.28 Uhr: C/Portugal - Wales; 11.50 Uhr: C/Russland - Israel; 12.12 Uhr: A/Irland - Georgien; 12.34 Uhr: A/Deutschland - Luxemburg; 13.18 Uhr: D/Spanien - England; 13.40 Uhr: D/Italien - Litauen; 14.02 Uhr: B/Rumänien - Belgien; 14.24 Uhr: B/Frankreich - Polen; 14.46 Uhr: C/Russland - Wales; 15.08 Uhr: C/Portugal - Israel; 15.30 Uhr: A/Deutschland - Georgien; 15.52 Uhr: A/Irland - Luxemburg; 16.36 Uhr: D/Litauen - England; 16.58 Uhr: D/Italien - Spanien; 17.20 Uhr: B/Polen - Belgien; 17.42 Uhr: B/Frankreich - Rumänien; 18.04 Uhr: C/Israel - Wales; 18.26 Uhr: C/Portugal - Russland; 18.48 Uhr: A/Luxemburg - Georgien; 19.10 Uhr: A/Irland - Deutschland. Sonntag, 9.30 Uhr: Viertelfinals im Challenge Cup; 10.58 Uhr: Viertelfinals im Cup; 12.59 Uhr: Halbfinals im Challenge Cup; 14.27 Uhr: Halbfinals im Cup; 16.27 Uhr: Platzierungsspiele im Challenge Cup (Plätze 11 - 16); 17.33 Uhr: Endspiel im Challenge Cup (Platz 9); 17.55 Uhr: Platzierungsspiele im Cup (Plätze 3 - 8); 19.01 Uhr: Endspiel im Cup (Platz 1); 19.10 Uhr: Siegerehrung.

Das Ereignis: An der EM nehmen die 16 besten Nationen des Kontinents teil. Veranstalter ist Rugby Europe, Ausrichter der Rugby-Verband Baden-Württemberg, der von seinen 20 Vereinen, dem Land Baden-Württemberg, der Stadt Heidelberg, der Wild Rugby Academy und rund 50 Sponsoren unterstützt wird. Der benachbarte Hockey-Club Heidelberg zeigt sich wieder besonders hilfsbereit.

Der Modus: Gespielt wird samstags in vier Vorrundengruppen zu je vier Mannschaften, die nach dem Vorjahresranking eingeteilt wurden. Da Wales, Belgien, Georgien und England 2016 fehlten, wurden sie auf den Boden ihrer Gruppe gesetzt. Es wird jeder Rang ausgespielt, deshalb hat jede Mannschaft sechs Spiele. Die Gruppenersten und -zweiten spielen sonntags um den Cup und den EM-Titel, die Gruppendritten und -vierten um den Challenge Cup und Platz neun.

Regeln: Gespielt wird mit sieben Spielern pro Team über den ganzen Platz von der Größe eines Fußballfeldes, fünf Auswechslungen sind möglich. Die Spielzeit beträgt zwei Mal sieben Minuten mit einer Minute Halbzeitpause. Ein Versuch zählt fünf Punkte, ein Erhöhungstritt zwei Punkte, ein Straf- oder Dropkick jeweils drei Punkte. Zu erfolgreichen Kicks muss der ovale Ball zwischen die Malstangen und über die Querlatte getreten werden. Bei unentschiedenem Spielstand nach einem K.o.-Spiel gewinnt das Team, das in der Verlängerung die ersten Punkte erzielt.

Favoriten: Irland ist Titelverteidiger und zählt neben dem Vorjahreszweiten Frankreich sowie England und Wales zu den Titelanwärtern. Gute Außenseiterchancen haben Italien, Spanien, Georgien, Russland und Portugal. Die deutsche Mannschaft der beiden Nationaltrainer Jan Ceselka (Heidelberg) und Max Pietrek (Heusenstamm) hat mit Irland, Georgien und Luxemburg eine tückische Vorrundengruppe erwischt. Das Ziel ist der Einzug ins Viertelfinale um den Cup.

Stadion: Der städtische Fritz-Grunebaum-Sportpark in Heidelberg-Kirchheim (Harbigweg 9) fasst 5000 Zuschauer. Es gibt zwei überdachte Tribünen, aber keine Platzreservierungen - wer früh da ist, sitzt gut. Eintrittskarten gibt es an beiden Turniertagen ab 8.30 Uhr an der Stadionkasse, im Internet unter www.adticket.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen (sehen Sie auch www.rbw-rugby.de).

Parken: Zuschauer, die nicht mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV anreisen, benutzen kostenfrei die beiden Messplätze am Kirchheimer Weg. Von dort geht es 200 Meter zu Fuß zum Stadioneingang. Die Eröffnungsfeier beginnt am Samstag um 9 Uhr, das Turnier um 10 Uhr.

Abschlussfeier: Das festliche Finale für die 192 Spieler, 60 Trainer, 30 Organisatoren, 16 Teambetreuer und geladene Gäste ist am Sonntag ab 21 Uhr im Heidelberger Schloss.