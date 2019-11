Will es seinen eigenen Schützlingen so schwer wie möglich machen: Marc Nagel. Foto: Pfeifer

Von Christopher Benz

Heidelberg. Für Marc Nagel steht ein besonderes Duell an. Der ehemalige Handball-Nationalspieler schnürt am kommenden Samstag (18.30 Uhr) in der Olympiahalle noch einmal die Turnschuhe, um mit den „Handball Allstars“ gegen seine eigene Mannschaft, die SG Nußloch, bei der er seit dieser Saison Trainer ist, für einen guten Zweck anzutreten. Im Vorfeld des Benefizspiels, das vom Verein „Herzschlag – gemeinsam gewinnen“, der sich zum Ziel gesetzt hat, Sport der Extraklasse mit Wohltätigkeit zu verbinden, hat Nagel mit der RNZ über die Bedeutung der Veranstaltung, das Wiedersehen mit vielen alten Weggefährten und die immer noch vorhandene Fähigkeiten auf der Platte gesprochen.

Marc Nagel, die „Allstars“, denen Sie zusammen mit zahlreichen ehemaligen Nationalmannschaftsspielern angehören, treten für den guten Zweck gegen Ihr Drittliga-Team der SG Nußloch an. Was bedeutet Ihnen die Veranstaltung?

Das ist eine schöne Kombination. Zum einen trifft man ganz viele alte Bekannte, mit denen und gegen die man gespielt hat. Außerdem ist es eine tolle Möglichkeit, selbst mal wieder Handball zu spielen. Verbunden ist das Ganze für den guten Zweck und wenn wir in der Vergangenheit für solche Spiele zusammengekommen sind, sind die Hallen immer ganz gut gefüllt gewesen. Dabei hängt natürlich vieles mit den Namen Markus Baur, Stefan Kretzschmar, Christian Schwarzer oder auch Daniel Stephan zusammen. Für die Fans ist es eine spannende Sache, da diese Jungs im Nachgang auch greifbar sind und hoffentlich viel Geld für eine wichtige Sache zusammenkommt.

Die Veranstaltung initiiert hat Ihr ehemaliger Schüler und Spieler Patrick Groetzki. Wie sehr freut Sie so ein soziales Engagement?

Das ist etwas ganz Wichtiges. Patrick ist in einem Alter, in dem man registriert, dass man durch den Sport sehr viel Positives bekommen hat. Es ist toll, wie er nun über den Sport andere, denen es nicht so gut geht, unterstützt.

Die Konstellation könnte spannender nicht sein. Sie spielen zusammen mit zahlreichen deutschen Handballgrößen gegen Ihre eigene Mannschaft.

In der Sommervorbereitung hatte ich bereits das Vergnügen gegen meine eigene Mannschaft zu spielen. Damals hat zum 50-jährigen Bestehen des Karlsruher Otto-Hahn-Gymnasiums eine Auswahl der Schule gegen Nußloch gespielt. Patrick Groetzki war unter anderem mit dabei, ebenso wie Michel Abt, der die Mannschaft zusammengestellt hat. Das Positive dabei war, ich habe das Spiel überlebt (schmunzelt). Für meine Spieler ergibt sich die Möglichkeit, sich mit Akteuren zu messen, die auf höchstem Niveau unterwegs gewesen sind. Körperlich sind die Alten zwar nicht mehr auf dem besten Level, aber vom Handballverständnis natürlich schon. Da bekommen meine Nußlocher die Chance, sich das eine oder andere abzuschauen. Insgesamt wird die Veranstaltung beste Werbung für den Handball sein.

Gibt es bestimmte alte Kollegen, auf die Sie sich besonders freuen?

Viele nehmen einen sehr weiten Anfahrtsweg auf sich und kommen teilweise sogar aus dem Ausland. Mit Markus Baur stehe ich beispielsweise seit unserer Jugendzeit in engem Kontakt. Holger Löhr kenne ich aus der badischen Jugend-Auswahl und er ist der Patenonkel meiner Tochter. Aus meiner Großwallstädter Zeit kommen Christian Ramota und Alexander Mierzwa. Ich freue mich einfach auf alle, die in die Olympiahalle kommen.

Wo sehen Sie auf der Platte Ihre Stärken trotz fortgeschrittenen Handballalters?

Abwehr geht noch einigermaßen. Wenn im Umkreis von einem Meter keiner in der Nähe ist und ich nicht viel weiter als sechs Meter vom Tor entfernt bin, geht auch noch werfen. Von weiter hinten will die Schulter leider nicht mehr so richtig.

Was raten Sie allen Unentschlossenen, weshalb sie den Weg in die Olympiahalle finden sollten?

Es ist für einen guten Zweck. Das ist immer ein super Grund, um hinzugehen. Wichtig ist, sich schnellstmöglich Karten zu sichern, da die Halle gefühlsmäßig sehr gut besucht sein wird. Wir werden 60 Minuten ansprechenden Handball trotz des großen Altersunterschieds bieten.

Und wie darf man sich die Vorbereitung der „Allstars“ vorstellen?

Jeder hat seine Hausaufgaben lange im Vorfeld bekommen. Einige von den Jungs haben sich schon Videos von der SG Nußloch besorgt, um sie genau zu analysieren. Am Spieltag werden wir uns in der Halle treffen und mit dem Tapen beginnen.

Zum Schluss: Was ist Ihr Tipp?

Normalerweise gewinnen wir. Alt schlägt also Jung.

