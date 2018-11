Nußloch. (soz) Die charmant gemeinte Warnung von SG Nußloch-Trainer Christian Job wurde fast zur bitteren Wahrheit. "Ich habe meiner Mannschaft gesagt, dass Verlieren verboten ist, weil in Nußloch Kerwe ist", so Job. "Alle Spieler haben an diesem Wochenende ihren Dienst an einem der Stände des Klubs zu verrichten und hätten sich bei einer Niederlage bestimmt den einen oder anderen Kommentar von Anhängern anhören müssen."

Die Spieler des Handball-Drittligisten SG Nußloch vermieden dies am gestrigen Freitagabend nur knapp, spielten 30:30 gegen den HC Oppenweiler/Backnang. Der Tabellenführer tat sich gegen die punktlosen Gäste unerwartet schwer. Nach einer bärenstarken Anfangsphase, in der der amtierende Meister Oppenweiler mit Turbo-Handball überfuhr und schnell 5:2 führte, schwächelte die bisher in dieser Saison so starke Abwehr. Beim 7:7 war Oppenweiler wieder dran.

Gegen Ende der ersten Halbzeit schien sich Nußloch wieder absetzen zu können. Doch auch das 16:13 gab keine endgültige Sicherheit, Oppenweiler verkürzte bis zur Pause auf 17:16.

Die Spannung blieb auch in der zweiten Halbzeit erhalten. Job hatte Recht mit seiner Einschätzung vor dem Spiel, als er Oppenweiler als Team "mit sehr guten Einzelspielern bezeichnete, das das Format hat, im oberen Drittel mitzuspielen."

Beim 27:27 hatten die Schwaben sogar zwei Mal die Chance, in Führung zu gehen. Doch Marco Bitz im Tor hielt erst einen Siebenmeter von Röhrle (50.), dann einen Konter von Frank (51.). Sein Bruder Kevin drückte mehrfach im Angriff dem Spiel seinen Stempel auf, vor allem mit einem spektakulären Unterhandwurf-Kracher aus zehn Metern unter die Latte zum zwischenzeitliche 22:21 (39.).

Kevin Wolf brachte Oppenweiler vor 450 Zuschauern mit 29:28 in Führung (55.). Gerdon erzielte in Unterzahl den Ausgleich (56.). Christian Buse hatte in der 57. Minute die große Möglichkeit zur erneuten Nußlocher Führung, scheiterte mit einem Konter knapp. Besser machte es Jochen Geppert mit einem Siebenmeter - 30:29 (59.). Erneut Wolf erzielte eine halbe Minute vor Schluss das 30:30. Weil Ganshorn und Kuch den Ball verloren, gab es mit dem Schlusspfiff einen Siebenmeter. Den hielt Marco Bitz aber mit dem linken Bein gegen Pechvogel Köder.

Nußloch: Geppert 8/5, K. Bitz 7, Kuch 6, Körner, Müller, Ganshorn, Gerdon je 2, Herrmann 1.