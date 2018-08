Nußloch. (soz) Draußen, vor der Olympiahalle, brennt der Planet. Drinnen strahlen sie um die Wette. Selten in den letzten Monaten hat man die Verantwortlichen beim Handball-Drittligisten SG Nußloch so zufrieden gesehen, wie an diesem Wochenende. Das hat damit zu tun, dass die Euphorie wieder vollends entfacht ist: Über 600 Anhänger kamen am Samstag zum ersten Tag des "Eichbaum-Cups", einem Vorbereitungs-Turnier auf die Ende August beginnende Saison. "Wahnsinn, was hier wieder abgeht", sagt Trainer Christian Müller. "Aber das ist eben Nußloch…"

Vor allem aber sind sie in Nußloch zufrieden, wie sie momentan auftreten. Am Samstag wurde Drittliga-Aufsteiger TV Willstätt im Halbfinale 31:20 abgefiedelt. Dabei stand das Heim-Debüt von Christian Zeitz (37) im Mittelpunkt. Der namhafte Neuzugang von Rekordmeister THW Kiel beeindruckte mit acht Toren. "Dass er für uns eine Verstärkung ist, ist keine große Überraschung", meint Müller. "Aber dass es so schnell so toll läuft, hätte ich nicht gedacht."

In Nußloch sind sie angetan, wie sich der als introvertiert geltende Rückraumspieler einbringt. "Er hilft den jungen Spielern, sagt seine Meinung, wenn er meint, es müsste etwas besser gemacht werden", erzählt Manager Christian Fingerle.

Zeitz ist der Mann für die entscheidenden Momente. "Ihm kannst du den Ball in Druck-Situationen geben - dann macht er immer das Richtige", berichtet Müller.

Zeitz ragt heraus aus der Vielzahl an starken Rückraumspielern. Einer wird allerdings doch nicht nach Nußloch kommen: Obwohl vom Verein schon als perfekt bestätigt und von der RNZ als neuen Spieler bereits vorgestellt, wird Daniel Hideg nicht zur SG kommen. "Wir haben die Verhandlungen abgebrochen", bestätigt Müller. "Die Gespräche liefen uns einfach zu lange."

Mit der TSG Friesenheim, die den halblinken Rückraumspieler vor der Saison vom Drittligisten HG Oftersheim/Schwetzingen verpflichtete, war sich Nußloch schon vor Wochen mündlich einig: Hideg sollte in der kommenden Runde ausgeliehen werden. Nur die endgültige Vertrags-Unterschrift fehlte - was eigentlich eine Formsache ist. War sie aber nicht. Hideg war nämlich nicht ganz so begeistert, nach Nußloch zu kommen. Er spielt wahrscheinlich lieber für Ex-Klub Oftersheim.

Das Endspiel gewann Nußloch übrigens gegen die Überraschungs-Mannschaft TSG Wiesloch 34:24. Bester Schütze war Kevin Bitz mit acht Toren.

Einen Tag zuvor hatte sich Wiesloch, der Fünftliga-Vize, sensationell mit 31:30 gegen den Drittligisten SG Leutershausen durchgesetzt. Und das, obwohl die TSG lediglich mit zehn Spielern antrat und zwischenzeitlich 17:23 zurücklag. "Das war beeindruckend", lobte Nußlochs Müller. "Eigentlich dachte ich, es geht lediglich um die Höhe des Leutershausener Sieges. Aber sie haben es ganz, ganz toll gemacht." Leutershausens Neuzugang aus Wiesloch, Hendrik Wagner, erzielte dabei fünf Tore. Verhindern konnte er die Niederlage aber auch nicht.

Ergebnisse Eichbaum-Cup, Halbfinale: TSG Wiesloch - SG Leutershausen 31:30, TV Willstätt - SG Nußloch 20:31.

Spiel um Platz 3: SG Leutershausen - TV Willstätt 20:29.

Endspiel: TSG Wiesloch - SG Nußloch 24:34.