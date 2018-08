Von Tillmann Bauer

Heddesheim. Frank Schmitt sitzt entspannt am Spielfeldrand. Seine neue Mannschaft - die SG Leutershausen - hat gerade souverän das Vorbereitungsturnier in Heddesheim gewonnen und die Zuschauer mit attraktivem, schnellem Handball begeistert. Im Interview spricht der neue Cheftrainer über seine Pläne in der 3. Liga bei den Roten Teufeln.

Frank Schmitt, wie haben Sie sich bisher in Leutershausen eingelebt?

Eigentlich sehr gut. Das macht wirklich Spaß. Die Jungs sind willig und motiviert. Nur ist es schade, dass einige Spieler verletzt sind. Dafür stoßen aber Talente aus der Jugend dazu. Die fangen das ganz gut auf. Denn wenn wir trainieren, dann auch richtig.

Und planen Sie überhaupt mit den jungen Spielern?

Die sollen sich auf jeden Fall zeigen. Wenn sie sich aufdrängen und besser sind als ein etablierter Spieler, warum sollten sie dann nicht ihre Chance bekommen?

Wie schätzen Sie die Neuzugänge bisher ein?

Wenn man Ernst Mantek als Neuzugang zählt, dann war es natürlich ganz wichtig, dass er uns als Linkshänder zur Verfügung steht. Ich glaube, dass er spielerisch so intelligent ist, dass wir noch viel von ihm erwarten können. Wenn er ohne Verletzungen durchkommt, dann werden wir viel Freude an ihm haben. Die beiden Außen sind bereits etabliert, da weiß jeder, was sie können. Ein Außen entscheidet im Normalfall nicht das Spiel, er muss im Gegenstoß gut sein, in der Abwehr sicher stehen und die freien Bälle reinwerfen. Und das tun sie beide. Auch Philipp Bernhardt hat sich bisher sehr, sehr gut integriert. Ich könnte mir vorstellen, dass er mit Manel Cirac in der Abwehr gut harmoniert. Und Hendrik Wagner ist als Rückraum-Schütze natürlich eine Waffe, er hat angedeutet, dass er trotz seines jungen Alters eine echte Verstärkung sein kann.

Läuft die Vorbereitung nach Plan?

Ja, es gab schon gute Ansätze. Logisch ist aber auch, dass noch nicht alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Wir müssen ja einiges umstellen, weil ich andere Ideen als beispielsweise Marc Nagel habe. Die Mannschaft muss das kennenlernen und umsetzen. Das braucht alles Zeit. Wir werden dann gemeinsam entscheiden, was gut ist - und was nicht. Mit dem Stand aktuell bin ich aber sehr zufrieden.

Wie würden Sie Ihre Spielphilosophie beschreiben?

Im vergangenen Jahr hat die Mannschaft sehr von ihrer Abwehrleistung gelebt. Ich möchte das Spiel insgesamt ein bisschen schneller machen, dazu zählt auch mal ein riskanter Gegenstoß, ein schnelles Anspiel und natürlich vorne der siebte Feldspieler. Das ist ein taktisches Mittel, man kann dazu stehen wie man will. Wenn ich der Meinung bin, dass es uns hilft, dann sollte man es auch einsetzen. Natürlich werden wir dann auch mal Gegentore bekommen, wenn die Anspiele nicht so präzise kommen. Aber damit müssen wir leben. Ich habe aber gute Erfahrungen gemacht. Wenn dieses Mittel richtig eingesetzt wird, kann man auch einer stärkeren Mannschaft weh tun. Daran muss sich das Team aber auch erst gewöhnen. Eine Halbchance ist beim siebten Feldspieler eben keine Chance. Das wird knallhart bestraft.

Für Sie persönlich geht es nun in die erste Drittligasaison. Auf was freuen Sie sich besonders?

Das Derby gegen Großsachsen ist natürlich etwas ganz Besonderes. Da freue ich mich sehr drauf. Ich fand es aber klasse, dass nun noch zwei Mannschaften (HG Oftersheim/Schwetzingen und SG Nußloch Anm. d. Red.) mit in die Oststaffel gerutscht sind. Somit haben wir zwei Derbys mehr. Das ist für die Spieler, aber auch für die Zuschauer eine super Sache. Der Osten ist nun fast schon so attraktiv wie der Süden. Mit dieser Einteilung kann man wirklich sehr gut leben.

Viele Trainer tun sich schwer, ein Saisonziel zu formulieren. Versuchen Sie es trotzdem?

(lacht) Für mich ist das tatsächlich sehr schwer. Ich kenne die Liga gar nicht. Viele sagen, dass es durch die vielen Abgänge eine schwierige Saison wird. Ich denke aber, dass wir besser sind als viele denken. Wenn alle fit sind, dann haben wir eine richtig gute Mannschaft. Es liegt an uns, dass wir uns auch dementsprechend präsentieren. Für die eine oder andere Überraschung sind wir sicherlich gut.