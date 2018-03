Von Hasso Waldschmidt

Leutershausen. "Er wollte schon immer mal die SG Leutershausen trainieren," sagte Mark Wetzel, der Sportliche Leiter beim Handball-Drittligisten, bei der offiziellen Präsentation eines alten Bekannten an der Bergstraße. Mit Frank Schmitt übernimmt ab dem Spieljahr 2018/19 ein ehemaliger Bundesliga-Spieler des Bergstraßen-Vereins das Amt des Coaches von Marc Nagel, der bekanntlich nach der laufenden Saison aufhören wird. "Anfang Januar habe ich Frank kontaktiert und er war gleich Feuer und Flamme," sagt Mark Wetzel.

"Nach dem Rücktritt von Marc Nagel freuen wir uns außerordentlich, dass Frank Schmitt sein Nachfolger wird," sagte SGL-Gesellschafter Uli Roth, der den neuen Cheftrainer noch aus seiner aktiven Zeit als Spieler kennt. Wir hatten eine Liste von drei Trainern, aber Frank Schmitt stand ganz oben. Zudem, und das habe ich zum ersten Mal erlebt, haben sich Trainer aus ganz Deutschland bei uns beworben."

Die Wahl des neuen Trainers, der in Heddesheim wohnt und damit quasi um die Ecke, begründete Uli Roth auch damit, dass Frank Schmitt das familiäre Umfeld an der Bergstraße gut kennt und sich in der Vergangenheit als Förderer von Talenten bereits ausgezeichnet hat und damit bestens zur SG Leutershausen passt. "So war uns klar, dass Frank der richtige Kandidat für uns ist. Wir können uns nun mit der künftigen Mannschaft auseinandersetzen. Zudem gibt es eine neue Motivation im Team. Wir trauen Frank die Aufgabe auch zu, er weiß, was er zu tun hat, er hat jahrelang gute Arbeit geleistet", lobte Roth den neuen Trainer, der zuletzt den TSV Amicitia Viernheim in die Oberliga geführt hat.

Einen großen Wunsch hat Uli Roth noch vor dem Start in die kommende Saison: "Wir wollen auch, dass Frank in der Südgruppe spielt. Ich habe beim DHB den Wunsch geäußert, wieder im Süden zu spielen. Wir wären dort gut aufgehoben."

Seit diesem Spieljahr treten die "Roten Teufen" - wie auch der Ortsnachbar TVG Großsachsen - in der 3. Liga Ost an, wo die Auswärtsfahrten weiter und die Derbys seltener sind als in der Südgruppe.

Zusammen mit Frank Schmitt soll nun an der neuen Mannschaft für die nächste Saison gefeilt werden. Zwar bleibt das Team im Wesentlichen gleich, doch zumindest Alexander Kubitschek und Sascha Pfattheicher werden die SGL nach der Saison verlassen. Der Kreisläufer kehrt zu seinem Heimatverein HG Oftersheim/Schwetzingen zurück und der junge und schnelle Rechtsaußen wechselt zu einem Verein in der ersten oder zweiten Bundesliga.

Frank Schmitt, wie war das damals in Ihrer aktiven Zeit bei der SG Leutershausen an der Bergstraße?

Bis 1990 war ich bei der SG Leutershausen, bin dann nach Niederwürzbach gewechselt, dort deutscher Vizemeister geworden und 1996 im Dezember für zweieinhalb Jahre wieder zur SG Leutershausen zurückgekehrt.

Da kennt man sich bestimmt noch gut aus?

Die Offiziellen von damals sind ja inzwischen alle weg und es hat sich einiges geändert. Das muss ich erst alles kennenlernen, denn ich war in den letzten Jahren eher weniger hier.

Da würde sich am Samstag der Besuch des großen Ortsderbys in der 3. Liga Ost beim Nachbarn TVG Großsachsen anbieten.

Nein, am Samstag habe ich Geburtstag und werde 50. Da feiere ich zu Hause.

Das Angebot, die SG Leutershausen als Trainer zu übernehmen kam gerade recht?

Mein Ziel war schon immer, höherklassig zu arbeiten. Zuletzt war ich ja schon in der Oberliga Baden-Württemberg. Ich denke, der große Unterschied zur 3. Liga ist das schnellere und körperlichere Spiel.

Bei der SG Leutershausen könnte auch der Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga durchaus wieder ein Thema werden...

Für mich als Trainer schon. Aber ich arbeite noch bei der Volksbank, das würde ich jetzt nicht hinkriegen, da müsste schon viel passieren.