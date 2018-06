Heidelberg. (bz) Die Sommerpause hat begonnen. Allerdings nicht beim Fußball-Verbandsligisten SG Heidelberg-Kirchheim, auf den wartet noch ein wenig Arbeit. Am Sonntag, unmittelbar nach der 0:4-Niederlage gegen den 1.FC Bruchsal, die trotzdem zum Klassenerhalt reichte, hat Sportdirektor Jürgen Herbel seinen Rücktritt der Mannschaft mitgeteilt. "Die Entscheidung ist wohl überlegt, ich wollte mit der Bekanntgabe aber warten, bis der Klassenerhalt unter Dach und Fach ist", äußert er sich zu seinem Rückzug. Ich möchte niemanden in die Pfanne hauen", will Herbel ebenfalls einen sauberen Schlussstrich unter sein Engagement ziehen, denn er geht keinesfalls im Groll.

Der Sportdirektor hat aufregende Monate hinter sich, nachdem der vormalige Coach Manuel Wengert Ende März zum VfR Mannheim gewechselt ist und einige Leistungsträger sich entschlossen haben, die SGK zum Saisonende zu verlassen. Herbel hat innerhalb kürzester Zeit Marc Willems als neuen Trainer verpflichtet und darf sich nun immerhin über den Klassenerhalt freuen, mit dem nicht zwingend zu rechnen gewesen ist.

Was sich in Kirchheim grundlegend verändert und womöglich die Entscheidung des Scheidenden beeinflusst hat, ist die Zusammensetzung des Kaders, denn finanzielle Kraftakte gehören der Vergangenheit an. Eine junge und kostengünstigere Mannschaft soll es in Zukunft richten. "Amateursport darf nicht der Grund sein, um Geld zu verdienen", lautet der ehrenwerte Vorsatz des 1. Vorsitzenden Uwe Hollmichel, der die Budgetgrenze genau im Auge behält. "Wir können uns nicht, wie das vielleicht bei anderen Klubs der Fall ist, ein sechsstelliges Budget leisten", gibt er offen zu und verrät, "bei uns werden 40.000 Euro pro Spieljahr nicht mehr überschritten."

Ein spannender Ansatz, den die SGK da verfolgt. Wenngleich es mit dieser Voraussetzung eine ganz schwierige Aufgabe wird, sich auf Dauer in der Verbandsliga zu behaupten. Wer den Posten von Jürgen Herbel übernimmt ist noch offen.

Quasi die letzte Amtshandlung von Jürgen Herbel lässt nun aber nochmals aufhorchen: In der neuen Saison wird Frank Löning, der Ex-Profi des SV Sandhausen, von St. Ilgen nach Kirchheim wechseln.