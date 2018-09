Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Der Fußballkreis Heidelberg funkt SOS. Es gibt zu wenige Schiedsrichter. "Um alle Spiele besetzen zu können", sagt Schiedsrichter-Chef Hansi Krieg, "würden wir rund 50 Unparteiische mehr benötigen."

Die Auswirkungen sind spürbar. Beim Spitzenspiel der Kreisliga zwischen dem 1. FC Wiesloch und dem FV Nußloch musste der Kreis-Vorsitzende Johannes Kolmer persönlich mit wehenden Rockschößen herbeieilen, um eine Absage zu verhindern. Auch das Derby zwischen dem 1. FC Dilsberg und der SpVgg Neckargemünd stand auf der Kippe. Im Fußballkreis Bruchsal fiel eine Partie der obersten Liga aus. Denn der Notstand betrifft nicht nur Heidelberg. "In nahezu allen neun Kreisen des badischen Fußballverbandes fehlen Schiedsrichter und ist dadurch der Spielbetrieb gefährdet", sagt bfv-Chef und DFB-Vize Ronny Zimmermann.

Hintergrund Jörg Wolf (54) pfeift für den FC-Astoria Walldorf, er ist Preisträger der Aktion "Danke Schiri": "Ich will Verantwortung übernehmen. Mein Hobby gibt mir die Möglichkeit, unterschiedlichste Erfahrungen mit Menschen zu machen. Schön finde ich vor allem den großen Zusammenhalt, der unter den Schiedsrichtern herrscht." Nicole Schneckenberger (31) gehört dem VfB Wiesloch an, sie ist [+] Lesen Sie mehr Jörg Wolf (54) pfeift für den FC-Astoria Walldorf, er ist Preisträger der Aktion "Danke Schiri": "Ich will Verantwortung übernehmen. Mein Hobby gibt mir die Möglichkeit, unterschiedlichste Erfahrungen mit Menschen zu machen. Schön finde ich vor allem den großen Zusammenhalt, der unter den Schiedsrichtern herrscht." Nicole Schneckenberger (31) gehört dem VfB Wiesloch an, sie ist ebenfalls Preisträgerin bei "Danke Schiri": "Ich mag Sport und den Fußball. Ich habe gedacht, immer nur meckern kann es nicht sein, ich will mich selbst einbringen. Ich bin stolz auf die Anerkennung durch den Verband. Ich schätze auch die Unterstützung durch die Kolleginnen und Kollegen, die es mir ermöglich, auch als Mutter und Frau eines Schiedsrichters unterwegs zu sein." Esra Kaygusuz (19) vom FCA Walldorf leitet seit 2016 Fußballspiele: "Im Fußball geben immer noch die Männer den Ton an, da ist es an der Zeit, dass wir Frauen auch mal unsere Autorität unter Beweis stellen. Ich habe in der kurzen Zeit bereits wahnsinnig viele neue Menschen kennen gelernt. Zu denen, die noch unentschlossen sind, kann ich nur sagen: Traut euch, als Neuling bekommt man jede Hilfe, die man braucht. Ich würde mich freuen, wenn wir Mädchen und Frauen mehr weibliche Unterstützung bekommen würden." Rouven Ettner (29) ist Stellvertretender Leiter des Bauamtes in Nußloch und Jugendleiter im badischen Fußballverband: "Soll ich wirklich mein Motiv verraten? Während meiner Zeit als Fußballer war ich mit der einen oder anderen Entscheidung der Unparteiischen nicht einverstanden. Ich habe mir gesagt: Vielleicht machst du es besser. Als Schiedsrichter entwickelt man Selbstbewusstsein, es sind viele Freundschaften entstanden und man kommt auch ein bisschen rum." Bernd Nonnenmacher (59) aus Sandhausen: "Eigentlich wollte ich nach meiner aktiven Zeit als Fußballer, die durch einen Kreuzbandriss zu Ende ging, den Trainerschein machen. Im Zuge der Ausbildung sollte ich Jugendspiele pfeifen. Da bin ich auf den Geschmack gekommen und habe mir gesagt: Das macht ja richtig Spaß. Der Spaß ist im Laufe der vielen Jahre nicht abhanden gekommen. Im Gegenteil. Für mich gab es als Schiedsrichter immer zwei Leitsätze: Behandle die Spieler mit Respekt und sie werden auch respektvoll zu dir sein. Und: Stelle dich nicht in den Mittelpunkt. Der beste Schiedsrichter ist der, der nicht auffällt." wob/Foto: Pfeifer

Es mussten bereits Konsequenzen gezogen werden. Spiele der C-Klasse wurden vom Wochenende auf den Mittwoch verlegt. Und: Der Badische Fußballverband hat seine Spielordnung geändert. Wenn kein Schiedsrichter da ist, kann jeder beliebige Zuschauer das Spiel leiten. Voraussetzung ist nur, dass sich die beteiligten Klubs einig sind.

Von den 75 Vereine im Fußballkreis Heidelberg erfüllen lediglich 16, also nur rund 20 Prozent, das Soll. 34 Klubs, mithin fast die Hälfte, stellen überhaupt keinen Unparteiischen. Sie zahlen lieber Strafen: 179 Euro für den ersten und 103 Euro für jeden weiteren fehlenden Spielleiter. Zwölf der 41 Vereine, die sich an die Regeln halten, auch das soll erwähnt werden, haben mehr Schiedsrichter gemeldet, als sie müssten. Die Aramäer Leimen, FC-Astoria Walldorf, VfB Rauenberg, VfB Wiesloch, die Spielvereinigung Baiertal, die FG Rohrbach und den ASC Neuenheim nennt bfv-Presseprecherin Annette Kaul als positive Beispiele.

Neuenheim stellt mit der angehenden Doktorin Wiebke Frede (25) die ranghöchste Unparteiische, bei den Männern hat im Kreis Andreas Reuter von der DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal, der in der Vierten Liga pfeift, die oberste Stufe der Karriereleiter erklommen. "Ich bin selbstbewusster geworden, meine Menschenkenntnis hat sich verbessert und es fällt mir leichter, Entscheidungen zu treffen. Außerdem macht sich das Ehrenamt gut im Lebenslauf", sagt der 27-jährige Jurastudent.

Das Hobby macht Freude. Es entstehen Freundschaften, die oft ein Leben lang halten. Schiedsrichter haben freien Eintritt zu allen Spielen - die Bundesliga eingeschlossen.

Es gibt ein Taschengeld, das von zwölf Euro für die Leitung von Jugendspielen bis hin zum Drei- und Vierfachen reicht.

In der Bundesliga mit jährlichen Grundgehältern zwischen 60.000 und 80.000 Euro und 5 000 Euro pro Einsatz fließt richtig Geld. "Den Kollegen fehlt es an nichts", versichert Hansi Krieg. Die Anreise einen Tag vor dem Spiel ist ebenso selbstverständlich wie die Massagen danach. Der Druckermeister aus Leimen ist für die Betreuung und das Wohlfühl-Programm der Schiedsrichter beim Zweitligisten SV Sandhausen verantwortlich.

Fabienne, Kimberley und Marcel Heger aus St. Leon stehen noch am Anfang ihrer Laufbahn, dafür treten sie in Familienstärke auf. Die 18-jährige Fabienne, die Lehrerin werden will, steht schon als Linienrichterin in der Juniorinnen-Bundesliga an der Seitenlinie. Ihr zwei Jahre jüngerer Bruder Marcel, der eine Ausbildung zum Lebensmittel-Techniker macht, leitet Spiele in den Kreisklassen. Die 13-jährige Gymnasiastin Kimberley hat gerade einen Lehrgang absolviert. Alle drei spielen nebenher Fußball in St. Leon und Hoffenheim.

Die Eltern Tanja und Gerald unterstützen das Hobby. Tanja Heger berichtet von guten Erfahrungen: "In den allermeisten Fällen ist der Umgang respektvoll." Als Fabienne in Neuenheim ihr erstes Herrenspiel leitete, habe einer der Spieler gesagt: "Lasst mal das Mädel, die macht es richtig gut." Eine Bitte will Tanja Heger los werden: "Die Eltern und Trainer, die glauben aufs Feld brüllen zu müssen, sollten mal selbst ein Spiel leiten."

Hintergrund Schiedsrichter-Statistik: Nachholbedarf bei den Frauen Heidelberg. (wob) Laut Pressesprecherin Annette Kaul verfügt der Badische Fußballverband derzeit über genau 1 127 aktive Schiedsrichter. Mit 47 Schiedsrichterinnen sind die Frauen (noch) deutlich unterrepräsentiert. Dabei haben Selina Menzel aus Karlsruhe, die angehende Medizinerin Wiebke Frede vom ASC [+] Lesen Sie mehr Schiedsrichter-Statistik: Nachholbedarf bei den Frauen Heidelberg. (wob) Laut Pressesprecherin Annette Kaul verfügt der Badische Fußballverband derzeit über genau 1 127 aktive Schiedsrichter. Mit 47 Schiedsrichterinnen sind die Frauen (noch) deutlich unterrepräsentiert. Dabei haben Selina Menzel aus Karlsruhe, die angehende Medizinerin Wiebke Frede vom ASC Neuenheim sowie Sonja Kuttelwascher und Evelyn Holtkamp aus dem Fußballkreis Mannheim bewiesen, dass man als Frau Karriere in der Männerdomäne machen kann. "Mag sein, dass sich die Männer gegenüber uns Frauen etwas zurückhalten, aber als Frau muss ich noch mehr durch Leistung überzeugen", meint Sonja Kuttelwascher. Das ist Bibiana Steinhaus gelungen. Die 39-jährige Polizei-Hauptkommissarin pfeift inzwischen in der Männer-Bundesliga. Mit 238 hat der Fußballkreis Karlsruhe mit seinen 97 Vereinen die meisten Referees. Es folgen Mannheim (182 Schiedrichter/77 Vereine), Bruchsal (144/48), Pforzheim (142/85), Sinsheim (130/51), Heidelberg (114/75) sowie die kleineren Kreise Tauberbischofsheim (11/61), Mosbach (91/57) und Buchen (75/53).

Schon einen Schritt weiter als die dreizehnjährigen Kimberley Heger, Max Augustin vom FC Rot und Rafael Can von den Aramäer Leimen ist Marvin Schwenn. Hansi Krieg hält den 16-Jährigen vom TSV Pfaffengrund für eine "Nachwuchs-Hoffnung".

Nicht nur die Hegers führen ein Doppelleben. Johannes Kolmer (63) aus Hirschhorn ist seit vielen Jahren Chef im Fußballkreis Heidelberg, dennoch steht er an fast jedem Wochenende auch noch als Unparteiischer auf dem Platz. Rouven Ettner (29), der aufgehende Stern am Funktionärshimmel, leitet Spiele bis zur Verbandsliga und ist gleichzeitig Jugendleiter im bfv. René Vollath hütet im Hauptberuf das Tor des Drittligisten KFC Uerdingen und Dirk Schwanke (49) führte als Trainer die SG Wiesenbach aus der C-Klasse in die Landesliga.

Schwanke hat noch einen dritten Job. Er stärkt wie der frühere Bundesliga-Referee Kurt Witke (70), Wolfgang Sauer (68) und Hansi Krieg (49) als so genannter Pate dem Nachwuchs den Rücken.

Ausbildung und Aufklärung spielen eine große Rolle. Regelmäßig finden Kurse für Neulinge statt - in Heidelberg der nächste am dritten Oktober-Wochenende - Vereine werden immer wieder aufgerufen, den Schiedsrichtern mit Respekt zu begegnen. "99,5 Prozent aller Spiele verlaufen ohne besondere Vorkommnisse und enden friedlich", erklärt bfv-Geschäftsführer Uwe Ziegenhagen.

Bernd Nonnenmacher (59) aus Sandhausen hat das Gefühl, dass es eine Art Trendwende gibt. Er sagt: "Wer auf uns los geht, muss wissen, dass er den eigenen Ast absägt." So sieht es auch Ronny Zimmermann: "Ohne Schiedsrichter geht es nicht."

Wer einmal auf den Geschmack gekommen ist, bleibt häufig ein Leben lang dabei. Karl Martin vom FC Hirschhorn ist mit 77 noch als Pate tätig. Volker Beck, 74 Jahre alt, vom SV 08 Waldhilsbach, steht noch selbst auf dem Platz. Begonnen hat er 1966, also vor mehr als einem halben Jahrhundert.

Mit einer Offensive will der bfv auch andere begeistern. Am Montag, 15. Oktober, ab 18.30 Uhr, sind Vertreter aller Vereine aus dem Fußballkreis Heidelberg zu einem Meinungsaustausch ins Klubhaus des FC Dossenheim eingeladen. Uwe Ziegenhagen: "Wir wollen ins Gespräch kommen, um zu erfahren, wie wir die Vereine unterstützen können, neue Unparteiische zu rekrutieren."

Damit der Ball auch weiter rollen kann.

Info: Anmeldung und Infos zum Schiedsrichter-Neulingskurs bei Lehrwart Christopher Funk: christopher.funk@fussball-hd.de