Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Notstand im Fußballkreis Heidelberg. Weil es nicht genügend Schiedsrichter gibt, müssen ganze Spieltage verlegt werden. Betroffen sind die Ost- und West-Staffeln der Kreisklasse C, die jeweils im Wechsel von Sonntag auf den Mittwoch ausweichen werden.

"Die Entscheidung ist alternativlos", stellt Staffelleiter Frank Wolf fest, "es sei denn man will auf einen neutralen Schiedsrichter verzichten."

Der Notplan bringt Nachteile mit sich. Nicht alle Spieler werden an einem Wochentag rechtzeitig von der Arbeit zurück sein. Man befürchtet, dass weniger Zuschauer kommen und der Umsatz im Klubhaus leidet. Wie Frank Wolf weiter mitteilt, sind die Vereine, was Anstoßzeiten und Wochentage angeht, flexibel. Es gilt nur: Sonntags nie.

Im Fußballkreis Heidelberg werden bei einem kompletten Programm am Sonntag rund 70 Schiedsrichter gebraucht. Zur Verfügung stehen aber nur knapp 60 Unparteiische, wie Johannes Kolmer mitteilt. "Dabei geht es uns in Heidelberg sogar noch besser als in anderen Kreisen. So können wir die Kreisliga mit Gespannen besetzen", erklärt der Vorsitzende. Die Delegierten, so der ehemalige Leiter des Polizeireviers in Neckargemünd, hätten bei der Staffelbesprechung in Dielheim Verständnis gezeigt, auch wenn der eine oder andere gemurrt habe: "Immer geht es auf die Kleinen."

Doch letztlich haben es die Vereine selbst in der Hand, den Notstand zu beheben. Sie müssen für ausreichend Schiedsrichter sorgen.

Die neuen ersten Spieltage:

Kreisklasse C West

Sonntag, 12. August, 12.45 Uhr: 1. FC Wiesloch II - VfB Rauenberg II, TB Rohrbach II - Heidelberger SC II, VfR Walldorf II - FG Rohrbach, TSV Gauangelloch II - FC St. Ilgen II

15 Uhr: TSG Rohrbach - SC Walldorf Safak Spor, Union Heidelberg - SG Tairnbach; 17 Uhr: Lokomotive Walldorf - SG Dielheim II;

Kreisklasse C Ost

Mittwoch, 15. August, 19 Uhr: VfL Heiligkreuzsteinach II - FC Meckesheim-Mönchzell, SpVgg Neckargemünd II - FC BW Neckargemünd, SpG SG-SV Lobbach II - SV Moosbrunn, SpG Waldhilsbach/Gaiberg - FC Spechbach, TSV Handschuhsheim II - SpG Wiesenbach/Mauer II, ASC Neuenheim III - TSG Wilhelmsfeld, SpG SV/VfB Eberbach III - DJK RW Handschuhsheim

Samstag, 18. August, 16 Uhr: AV Altneudorf - TSG Altenbach.