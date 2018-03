Von Finn Schwager

Heidelberg. Am dritten Spieltag des Sechs-Nationen-Turniers der führenden europäischen Rugby-Nationen besiegten die seit acht Spielen sieglosen Franzosen Italien in Marseille mit 34:17 - nach einer wenig beruhigenden 11:7-Führung zur Halbzeit. Die Franzosen holten ihren ersten Sieg in diesem Turnier nach drei Versuchen von Zweite-Reihe-Stürmer Paul Gabrillagues, Schlussmann Hugo Bonneval und Innendreiviertel Mathieu Bastareaud sowie fünf Straftritten von Gedrängehalb Maxime Machenaud, der wie der eingewechselte François Trinh-Duc auch eine Erhöhung verwandelte.

Die kampfstarken und stark feldüberlegenen Iren sind nach dem 37:27-Sieg in Dublin über Wales alleiniger Tabellenführer. Fünf Versuche von Außendreiviertel Jacob Stockdale (2), Erste-Reihe-Stürmer Cian Healy, Flanker Dan Leavy und Innendreiviertel Bundee Aki waren die stolze Ausbeute im Aviva-Stadion, doch hielten die Waliser bis in die Schlussminute beim Stand von 30:27 dagegen. Deren drei Versuche erzielten Gedrängehalb Gareth Davies, Flankenstürmer Aaron Shingler und Außendreiviertel Steff Evans, den Rest besorgte Schlussmann Leigh Halfpenny mit drei Erhöhungen und zwei Straftritten. Irland gewann, obwohl Kicker Jonathan Sexton Schwächen zeigte.

Im alljährlichen Spiel um den 140 Jahre alten Calcutta Cup zwischen England und Schottland triumphierten die Schotten mit 25:13 und siegten erstmals seit zehn Jahren auf ihrem Murrayfield in Edinburgh gegen die oft übermächtigen Engländer. Für den Sieg verantwortlich waren vor allem der sehr starke Innendreiviertel Huw Jones mit zwei Versuchen und Außendreiviertel Sean Maitland mit einem Versuch. Alle Punkte Englands erzielten Owen Farrell.