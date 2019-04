Heidelberg. (momo/CPB) Einen wahren Nervenkrimi sahen die Rugbyfans in Handschuhsheim, als der TSV einen Sieg gegen den deutschen Meister Heidelberger RK landete, der knapper nicht hätte sein können. Doppelt wertvoll war der 46:45-Erfolg der "Löwen", da Verfolger RG Heidelberg überraschend gegen den RC Luxemburg verlor. Klarer war die Angelegenheit in der 2. Liga Süd, wo der SC Neuenheim bei seinem Siegeszug auch dem Heidelberger TV beim 114:5 nicht den Hauch einer Chance ließ.

Erstaunlich harmlos präsentierte sich die sonst für ihren Angriffswirbel bekannte Rudergesellschaft Heidelberg gegen den RC Luxemburg. Die Gäste aus dem Großherzogtum zeigten sich gut vorbereitet und hatten an diesem Tag den größeren Biss; sie kauften so der RGH an den Kontaktpunkten öfters den Schneid ab. In Abwesenheit der Siebenerrugby-Nationalspieler gelang es den "Orange Hearts" nach ihrem Rückstand nicht mehr, den Schalter umzulegen - im Gegenteil kämpfte sich der RCL mit dem Abpfiff nochmals ins Malfeld der Heidelberger und verdiente sich so den 12:29-Auswärtssieg.

Diese Steilvorlage wollte der TSV Handschuhsheim nutzen. Zu Gast war der deutsche Meister HRK, der einen starken Beginn hatte. Nach einigen Sturmphasen hechtete Sean Armstrong über die Linie. Diese Führung wurde aber postwendend von Eden Syme gekontert, der ein Tackle brach und unter den HRK-Stangen einlaufen konnte. Auch für den zweiten HRK-Versuch hatten die "Löwen" die passende Antwort parat, als Marcel Coetzee einen schönen Kick von Nikolai Klewinghaus erlaufen konnte. Nun hatte der TSV ins Spiel gefunden und schien sich abzusetzen. Zur Pause stand ein trügerisch beruhigendes 39:12 auf der Anzeigetafel im Sportzentrum Nord.

Die teils furiosen Spielzüge schienen einigen "Löwen" aber in den Kopf gestiegen zu sein. Nach der Pause spielte 25 Minuten lang nur der HRK. Und das mit deutlich größerem Willen als der TSV. Da wurden Bälle leichtfertig vergeben, was die Gäste zu vier konsekutiven Versuchen zu nutzen wussten. Auf einmal war aus der klaren Führung ein mickriger Punkt Vorsprung geworden, bevor sich der eingewechselte Christopher Korn ein Herz fasste und nach einem Gedränge ins Malfeld sprintete. Der Ruderklub legte seinerseits nochmals nach, den erneuten Minimalvorsprung rettete der TSV aber mit den letzten Kräften ins Ziel.

Einige TSV-Zuschauer dürften sonntags das eine oder andere neue graue Haar auf ihrem Kopf gefunden haben, aber dieses Hochspannungsspiel war vor allem eines: Beste Werbung für das deutsche Rugby. Der TSV hat nach dem Sieg nun gute Karten auf den Halbfinalplatz, RGH und HRK werden bei normalem Saisonverlauf den "Löwen" sowie den Frankfurter Spitzenreitern dieses Jahr den Vorzug lassen müssen.

Im Heidelberger Zweitliga-Derby drehte der Spitzenreiter SCN voll auf und ließ dem HTV, der das Match nach einigen Verletzungen ab der 72. Minute mit nur zwölf Spielern beenden musste, nur eine Versuchschance, die Patrick Herweh mit beherztem Körpereinsatz zum 5:40 nutzte. Die Neuenheimer erzielten durch schnelles Kombinationsspiel 18 Versuche durch zwölf verschiedene Spieler. Senzo Ngubane und Luca Hoffmann scorten jeweils drei Mal. Oliver Paine legte zwei Versuche und traf mit zwölf Erhöhungen, war also mit 34 Punkten der fleißigste Punktesammler. Das SCN-Team hatte keinen Schwachpunkt und steht vier Spiele vor der Aufstiegsrunde. Der HTV wehrte sich tapfer, kämpfte verbissen und hatte in Patrick Herweh, Benedikt Scherrer, Nicolas Kurzer und Ciaran Carberry, dessen weite Kicks auf den Schwarz-Gelb-Tennisplatz verblüfften, die besten Kräfte. Referee Sahar Zivan war im Rahmen des deutsch-israelischen Schiedsrichteraustauschs aus Haifa angereist und leitete das Spiel gut.