Heidelberg. (momo) Das Pokalwochenende im Rugby hielt einige Überraschungen bereit. So schaltete der Zweitligist Heidelberger Turnverein im Ligapokal den Nordost-Bundesligisten Berliner RC aus. Im DRV-Pokal war für den deutschen Meister Heidelberger RK in der Neuauflage des deutschen Endspiels gegen die RG Heidelberg Endstation. Der TSV Handschuhsheim musste gegen den RK Heusenstamm die Segel streichen.

Das im deutschen Rugby herrschende Leistungsgefälle von Süd nach Nord zeichnete ein deutliches Bild: Der Heidelberger Turnverein, in der 2. Liga Süd Vierter, kaufte dem Berliner RC, der den vierten Platz in der ersten Liga Nordost belegt, gerade in der Anfangsphase den Schneid ab. Rainer Verclas und Atu Katoa sorgten für wichtige Durchbrüche auf Seiten des HTV, die in zwei frühe Versuche mündeten. Im Anschluss fanden auch die Gäste aus der Hauptstadt in die Partie, und es entwickelte sich ein ausgeglichener Schlagabtausch. Der BRC attackierte die Vorteilslinie vermehrt mit seinem kompakt agierenden Sturm und verkürzte so auf 14:17. In der Schlussphase verteidigten die "Turner" mehrfach auf der eigenen Mallinie, was den Sieg beim Abpfiff umso süßer machte. Trainer Benedikt Scherrer sagte zurecht: "Ich bin stolz auf die Leistung meiner Mannschaft. Jetzt geht es motiviert in die Vorbereitung fürs Halbfinale. Dann sehen wir, was dort an Überraschungen wartet."

Ein weiteres Ausrufezeichen setzte die Neckarsulmer Sportunion, die als Bundesliga Südwest-Aufsteiger Hannover 78 mit 33:28 aus dem DRV-Pokal warf. Die Niedersachsen hatten die Bundesliga Nordost auf dem ersten Platz abgeschlossen.

Weniger gut lief es für den TSV Handschuhsheim. Die ersatzgeschwächten "Löwen", die aus beruflichen und privaten Gründen ein ganzes Dutzend Stammspieler ersetzen mussten, hatten gegen den RK Heusenstamm nur anfangs gut brüllen. Dort legten die Handschuhsheimer nämlich durch Lukas Rosenthal und Felix Martel zwei schöne Stürmerversuche, die Marco Dörzbacher beide sicher erhöhte. Doch anschließend übernahmen die flinken "Füchse" das Kommando und setzten dem TSV vor allem im Sturm, sonst eine TSV-Paradedisziplin, gehörig zu. Der Dauerdruck schlug sich in 37 Punkten nieder, die der TSV nicht beantworten konnte. Sebastian Kößler trieb sein "Rudel" auf der Verbinderposition in der zweiten Hälfte zwar unermüdlich an, aber mehr war diesmal nicht zu holen.

Sonntags gab es am Harbigweg die kuriose Situation, dass die nominell stärksten deutschen Mannschaften - wie im Meisterschaftsendspiel - aufeinander trafen, aber dennoch kaum ein Nationalspieler auf dem Felde stand. Durch das anstehende WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fünfzehn in Samoa und das zweite EM-Turnier im Siebenerrugby in Marcoussis fehlten auf beiden Seiten zahlreichen Nationalspieler. Die "Orange Hearts" kamen mit dem Fehlen ihrer Siebener-Cracks allerdings wesentlich besser zurecht als der Ruderklub ohne XV-er-Nationalspieler. Am Ende siegte die RGH mit 47:17 und ist nun Favorit auf den Gewinn des DRV-Pokals.