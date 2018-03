Brüssel. (momo) Zweimal hieß die Paarung Belgien - Deutschland am Wochenende. Und beide Male ging es um viel, denn die unterlegene Mannschaft musste sich mit dem Gedanken des Abstiegs (Frauen) oder zumindest der Abstiegsrelegation (Männer anfreunden). Die Ergebnisse hätten allerdings unterschiedlicher kaum ausfallen können.

Deutschlands Frauen zeigten beim 24:5-Sieg eine überzeugende Leistung und sicherten sich mit dem dritten Platz die Bronzemedaille sowie den Klassenerhalt, die Männer hingegen gingen gegen die "Roten Teufel" unter. Das Endergebnis von 15:69 drückte die Chancenlosigkeit aus und lässt für die aller Voraussicht anstehende Abstiegsrelegation gegen Portugal nichts Gutes erahnen.

Bereits am Freitag trafen in Waterloo die Frauenteams aufeinander. Das Spiel um Platz drei wurde von beiden Seiten mit großer Härte und höchst engagiert geführt, doch es waren die Deutschen, die ihre Angriffe in Zählbares ummünzen konnten. Steffi Gruber gelang in der 28. Minute der erste Versuch des Spiels, der von Leonie Hollstein sicher erhöht wurde.

Nach der Pause legten die Deutschen nach und die exakt gleiche Kombination brachte sie mit 14:0 in Führung. Zwei Stürmerversuche durch Jessica Neues und Nora Baltruweit sorgten trotz verpasster Zusatzpunkte für das 24:0 und die Vorentscheidung. Die Gastgeberinnen gaben sich nicht auf und erkämpften sich zehn Minuten vor Spielende den verdienten Ehrenversuch. Kapitänin Lisa Bohrmann (Sportclub Neuenheim) zog ein positives Fazit der Woche: "Man hat nach der klaren Niederlage gegen Spanien eine tolle Reaktion gezeigt, ich bin stolz auf meine Mannschaft. Der Sieg gegen Belgien war hochverdient, in Zukunft brauchen wir einfach mehr Spiele auf diesem hohen Niveau, um als Team weiter wachsen und uns verbessern zu können."

So erfreulich das Ende der Fraueneuropameisterschaft aus deutscher Sicht war, so ernüchternd folgte der Auftritt der Männer am Samstagmittag in Brüssel. Auch im dritten von fünf Spielen der einfach ausgespielten EM-Runde lag ein Erfolg zu keinem Zeitpunkt in Reichweite. Vor allem der frühe Zeitpunkt, zu dem das Match schon entschieden war, überraschte, denn gegen den vermeintlich schwächsten Kontrahenten hatten sich die Männer von Trainer Pablo Lemoine viel vorgenommen. Doch die Gastgeber hatten ihre Hausaufgaben augenscheinlich perfekt erledigt und deckten von Anpfiff an sämtliche Schwächen in den deutschen Reihen auf. Schon in der zweiten Minuten gelang Belgien ein Durchbruch auf Außen, schlimmer als der frühe Gegenversuch war die Verletzung von Robin Plümpe, für den es nicht mehr weiter ging. Nur kurze Zeit später dominierte der Sturm der Gastgeber bei einem Fünfmeter-Gedränge die Deutschen derart, dass Schiedsrichter Pierre Brouset aus Frankreich keine andere Wahl blieb, als auf Strafversuch zu entscheiden. Mit dem Rückenwind aus diesem Raketenstart ließen die Belgier Deutschland die gesamte Partie über nicht richtig ins Spiel kommen und hatten durch ihren gnadenlos überlegenen Sturm eine eklatante Mehrzahl an Ballbesitz. Nach der Pause hatte Deutschland bessere Szenen und Jens Listmann, sowie der eingewechselte Felix Martel legten zwei Versuche, doch Belgien punktete weiter und kam zu keinem Zeitpunkt in Bedrängnis.

Mit noch zwei ausstehenden Spielen (gegen Russland und Spanien), bei denen ein Erfolg illusorisch erscheint, muss Deutschland nun alles daran setzen, in der Abstiegsrelegation gegen Portugal eine schlagkräftige Mannschaft zu entsenden, um die Klasse über diesen Umweg noch halten zu können.

Deutschland - Belgien 15:69 (43:3), Deutschland: Deichmann - Fischer, Harris, Plümpe, Müller - Cameron-Dow, Paine - Marks, Dyckhoff, Duwe - Mau, Listmann - Weiss, Tyumenev, Bender. Eingewechselt: Ramsay, Martel, Haase, Lang, Ngubane, Piosik, Lehmann, Sztyndera.

Schiedsrichter: Brousset; Zuschauer: 2000; Punkte: Cameron-Dow (5), Listmann (5) und Martel (5).