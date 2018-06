Heidelberg. (momo) In einem Nervenkrimi gelang dem Heidelberger Ruderklub der größte Erfolg, den jemals ein deutscher Rugbyverein errungen hat. Nach dem 27:15-Erfolg über die Timisoara Saracens zog der HRK in den European Challenge Cup ein. Diese zwölf Punkte Differenz reichten aus, um die sechs Zähler aus der 20:26-Hinspielniederlage wettzumachen. Vor 800 begeisterten Zuschauern lagen sich die erschöpften Akteure anschließend in den Armen.

Im Unterschied zum Hinspiel, als der Ruderklub sich lange Zeit von der schieren Physis der Rumänen hatte beeindrucken lassen, stimmte dieses Mal sowohl die Abstimmung in der Defensive als auch die Einstellung vom Anpfiff an. Krachend warfen sich die HRK-Spieler in jedes Tackling und hielten die Saracens so lange punktlos. Nach 20 Minuten gelang es Sturmführer Michael Poppmeier, sich nach mehreren Angriffsphasen über die Mallinie zu tanken. Der misslungene Erhöhungskick sollte Raynor Parkinsons einziger Fehlversuch vom Hütchen bleiben.

Ein weiterer Schlüssel war die unbedingte Disziplin, denn nachdem die Rumänen mit einem Straftritt gepunktet hatten, blieben die "Wild Titans" ruhig und antworteten mit der Präzision eines Chirurgen. Drei Pässe, zwei schnelle Seitenwechsel und der agile Pierre Mathurin lief unter den Stangen ein. Der Debütant Vian Riekert erwies sich schon jetzt als die erhoffte Verstärkung und war nicht nur unüberwindbar in der Verteidigung, sondern auch nahezu an jedem gefährlichem Angriff des Ruderklub beteiligt.

Mit unglaublicher Ruhe und Effizienz spielte der HRK sein System weiter; jedes Mal, wenn es gelang, in die gegnerische 22-Meter-Zone einzudringen, nahm die Mannschaft von Kobus Potgieter auch Punkte mit. Parkinson zeigte ein weiteres Mal seinen Wert mit dem "Goldfuß". Zur Halbzeit sah man den Rumänen beim Stande von 18:3 bereits Anzeichen von Resignation an.

Nach der Pause zogen die "Titans" auf 24:3 davon, anschließend gab es aber einen Bruch im Spiel. Die Gäste rochen den Braten und legten zwei Versuche. Die Partie stand auf der Kippe, weitere Gegenpunkte hätten den HRK aus dem Wettbewerb geworfen. Es war dieser Zeitpunkt, in dem die Spieler das über Jahre gewachsene Selbstvertrauen zeigten: Selbst die klar über die Grenze des Erlaubten hinaus agierenden Rumänen brachten den HRK nicht aus der Ruhe, ein Faustschlag gegen Julio Rodriguez wäre - hätte das Schiedsrichtergespann ihn bemerkt - ein Platzverweis für den rumänischen Prop Badiu und damit die Vorentscheidung gewesen. Dennoch gab es keine Beschwerden, sondern Parkinson antwortete auf die Weise, die er am besten kann: Mit einem zentral über die Stangen getretenen Strafkick.

Beim Stande von 27:15 benötigten die Gäste einen erhöhten Versuch, um in der Endabrechnung am deutschen Meister vorbeiziehen zu können. Aber mit aufopferungsvoller Verteidigung ließen die Blau-Weißen keine Punkte mehr zu und feierten den sensationellen Einzug in die zweithöchste europäische Spielklasse.

HRK: Coetzee - Liebig (66. Human), Riekert, Parkinson, Mathurin - Schulte, Armstrong - Ferreira, Schramm (66. Els), Otto - Rodriguez (58. Henn), Poppmeier (79. Vollenkemper) - Fisiihoi (78. Dickinson), Barber (76. Fairhurst), Füchsel (58. Schröder).

Timisoara Saracens: Fercu - Simionescu, Manumua, Popa (53. Umaga), Tangimana (22. Shannon) - Rose, Rupanu (58. Samoa) - Rus, Stewart, Morrison - Drenceanu, Poparlan - Pungea (49. Doge), Radoi (47. Sabau), Badiu (68. Militariu).

Schiedsrichter: Wilkinson (Irland); Zuschauer: 800; Punkte: 5:0 (22.) Versuch Poppmeier; 5:3 (26.) Straftritt Rose; 12:3 (30.) V Mathurin + Erhöhung Parkinson; 15:3 (34.) S Parkinson; 18:3 (39.) S Parkinson; 21:3 (44.) S Parkinson; 24:3 (48.) S Parkinson; 24:8 (62.) V Simionescu; 24:15 (71.) V Stewart + E Rose; 27:15 (73.) S Parkinson.