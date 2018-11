Heidelberg. (momo) Die Rugby-Fans dürfen sich auf spannende Spitzenspiele der Bundesligen freuen. Während sich in Frankfurt die Meisterschaftsfavoriten des SC 1880 und des TSV Handschuhsheim messen, will Aufstiegsaspirant SC Neuenheim mit einem Sieg beim RC Studentenstadt München-Freimann den härtesten Zweitliga-Konkurrenten distanzieren. Bei den Frauen will der Heidelberger Ruderklub dem Tabellenzweiten RSV Köln die erste Niederlage beibringen.

Als einzige ungeschlagene Mannschaften in der Bundesliga treffen morgen um 14 Uhr an der Frankfurter Feldgerichtsstraße der SC Frankfurt 1880 und der TSV Handschuhsheim aufeinander. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird also eine Serie der beiden Titelaspiranten enden. Beim TSV ist man voller Vorfreude auf die Herkulesaufgabe: "Das wird ein schnelles Spiel auf hohem Niveau. Beide Mannschaften haben ihre Stärken. Wir tun alles dafür, dass wir unsere besser umsetzen können", stellt "Löwen-Kapitän" Sven Wetzel klar. Verbesserungsbedarf haben die Handschuhsheimer in der Chancenverwertung, was aber nichts an der aggressiven Grundausrichtung der "Löwen" ändern soll. Direkte, schnörkellose Attacken sollen die Hessen in Bedrängnis bringen. Unklar ist der Einsatz einiger Nationalspieler aufgrund der drohenden Schutzsperre wegen des anstehenden WM-Qualifikationsturniers in Frankreich. Doch unabhängig davon brennen die Teams darauf, für den ersten Makel auf der bislang fehlerlosen Bilanz des Gegners zu sorgen.

Das schnellste Spiel der Bundesliga können die Zuschauer am Harbigweg bewundern, wenn die RG Heidelberg den RK Heusenstamm empfängt. Beide Teams haben nicht zuletzt wegen ihrer Siebenerrugby-Nationalspieler ein extrem hohes Spieltempo und sind mit dem Ball brandgefährlich. Wer das Powerplay besser beherrscht, wird ab 14 Uhr im "Wohnzimmer" der Nationalmannschaft zu sehen sein. RGH-Trainer Jeff Tigere ist optimistisch, dass seine Schützlinge die richtigen Schlüsse aus dem vergangenen Match gezogen haben. Gegen den HRK glänzten die "Orange Hearts" zwar mit ihren Comeback-Qualitäten, ließen aber, in Führung liegend, auch die Zügel wieder schleifen. Mit einer über 80 Minuten konstanten Leistung scheinen die Heidelberger leicht im Vorteil.

Tief im Abstiegskampf stecken die Neckarsulmer SU und die SG Pforzheim. Trotz teils guter Phasen reichte es für die Sportunion nicht zu Tabellenpunkten. Wenn gegen den Vorletzten aus der Goldstadt auch keine Zähler, ideal sogar ein Sieg gelingen, wird es zunehmend düster in Neckarsulm.

Klar auf Bundesliga-Kurs liegt der SC Neuenheim. Zum Spitzenspiel soll auch bei den Münchner Studenten in Freimann klarer Sieg her - die Chancen stehen glänzend. Denn während die Neuenheimer nach einigen Unkonzentriertheiten wieder voll fokussiert scheinen, verloren die Verfolger jüngst das Stadtderby gegen den München RFC. Der SCN reist somit favorisiert an die Isar. Der Heidelberger TV kann mit einem Heimsieg gegen den RC Unterföhring Richtung Ligaspitze Boden gutmachen.

Dass Meister SC Neuenheim in der Frauen-Bundesliga zu Hause einen klaren Sieg gegen Neuling SG Dortmund/Aachen einfahren wird, bezweifelt niemand. Spannender wird das Spiel des Heidelberger Ruderklub beim deutschen Vizemeister RSV Köln.

Bundesliga Männer, Samstag, 14 Uhr: SC Frankfurt 1880 - TSV Handschuhsheim, Neckarsulmer SU - SG Pforzheim, RG Heidelberg - RK Heusenstamm (Harbigweg).

Bundesliga Frauen, Samstag, 13 Uhr: RSV Köln - Heidelberger RK; 16 Uhr: SC Neuenheim - SG Dortmund/Aachen. 2. Bundesliga Süd, Samstag, 15 Uhr: StuSta München - SC Neuenheim; Sonntag, 14 Uhr: Heidelberger TV - RC Unterföhring (Carl-Bosch-Straße).

Regionalliga Männer, Samstag, 16 Uhr: RG Heidelberg II - Freiburger RC.