Heidelberg. (momo) Der Heidelberger Ruderklub fuhr in der Rugby-Bundesliga den erwartet hohen Sieg gegen Heusenstamm ein und führt die Tabelle nur aufgrund zweier ausstehender Nachholspiele nicht klar an. Die RG Heidelberg erwehrte sich dem Ansturm des TSV Handschuhsheim und bewahrte so die Chance aufs Halbfinale. Der SC Neuenheim verlor auf dramatische Weise in Neckarsulm und bleibt Tabellenletzter.

Keinerlei Spielraum für Überraschungen hatten die Heusenstammer "Füchse" bei Meister HRK. Von Beginn an dominierte der Ruderklub Ball, Gegner und Spiel und punktete kontinuierlich auf verschiedenste Art und Weise. Steffen Liebig, selbst einer der erfolgreichen Punktesammler, sah "eine vielseitige und gute Mannschaft" auf seiner Seite - eine korrekte Feststellung, denn die 15 Versuche wurden durch sage und schreibe 13 verschiedene Akteure erzielt. Der HRK ist jeglicher Konkurrenz auf deutscher Vereinsebene entwachsen und wird sich auf dem Weg zum Titelgewinn nicht aufhalten lassen.

Der SCN verharrt nach einer bitteren 16:17-Niederlage in Neckarsulm, der zweiten Schlappe gegen den spiel- und konditionsstarken Aufsteiger, auf dem letzten Platz. Die Unionisten erzielten drei Versuche durch Tully (40.), Zamfir (68.) und Fairhurst in der neunten Minute der Nachspielzeit, die Neuenheimer nur einen durch Heuser (16.), während vier 3:1-Überzahlsituationen wegen fatalen Eigensinns nichts einbrachten. Zwar führte der SCN bis zur 40. Minute mit 0:13, doch schon nach der Zeitstrafe für Kapitän Weiss ging die Souveränität verloren, und nach Tullys Versuch kurz vor dem Pausenpfiff brach beim SCN taktische Panik aus.

Die Idee mit Nikolai Klewinghaus als Gedrängehalb war angesichts der Tatsache, dass mit Leo Becker, Fabian Damaschek und Rezo Esadze drei gelernte Halbspieler auf der Bank froren, nicht überzeugend. Der junge Deutsch-Südafrikaner traf zwar mit der Erhöhung und drei Straftritten, fehlte aber im Angriffsspiel der Dreiviertelreihe sehr. Neckarsulm konterte in der zweiten Halbzeit gefährlich und gewann nicht unverdient. In den nächsten Spielen kann Nikolai Klewinghaus seinem Team nicht helfen, denn mit dem Schlusspfiff sah er wegen Schiedsrichterbeleidigung die Rote Karte.

Eine stark veränderte RGH kaufte den Handschuhsheimern, die mit großen Ambitionen auf die südliche Neckarseite gekommen waren, den Schneid besonders in der ersten Hälfte ab. Viele Fehler machten zwingende Chancen zunichte, sodass es 20 Minuten dauerte, bis Manuel Müller die ersten Punkte per Straftritt für die RGH besorgte. Der TSV ließ dagegen sowohl Kick-, als auch Einlaufchancen in teils erschreckender Art liegen; es lief diesmal wirklich wenig zusammen bei den "Löwen".

Als der TSV aus dem Dornröschenschlaf erwachte, war die RGH bereits auf 15:0 davon gezogen, sodass der Handschuhsheimer Sturmlauf in den letzten zehn Minuten zu spät kam. Mit schwindender Kraft retteten die "Orange Hearts" den aufgrund der Effizienz verdienten Sieg über die Zeit und ließen sich von 400 Zuschauern feiern.