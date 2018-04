Heidelberg. (momo) Der Heidelberger Ruderklub ist nach dem erfolgreichen Nachholspiel am Mittwoch gegen die Neckarsulmer SU (32:24-Sieg) wieder unangefochtener Tabellenführer der Rugby-Bundesliga. Auch am morgigen Samstag wird der TSV Handschuhsheim daran kaum etwas ändern können. Der SC Neuenheim hat im Kampf um Punkte gegen den drohenden Abstieg nur wenige Chancen bei den erstarkten Pforzheimern. Um den Halbfinaleinzug nicht zu gefährden, muss die RG Heidelberg den starken Aufsteiger Neckarsulm in die Knie zwingen.

In den englischen Wochen ist für den Meister Heidelberger RK Kadermanagement das Stichwort. Im Mittwochsspiel, das erstaunlich knapp mit 32:24 gegen Neckarsulm gewonnen wurde, zählten in Jacobus Otto, Kehoma Brenner und Timo Vollenkemper lediglich drei Spieler zum Kader, die wohl auch in der nominellen Bestbesetzung ihren Platz finden würden. "Gegen den TSV Handschuhsheim wird dies morgen anders sein. Wir treten wieder mit vollem Kader an", stellt Steffen Liebig klar. Das bedeutet im Klartext, dass die Handschuhsheimer keine Siegchance haben werden. Allerdings können die "Löwen" sich die Neckarsulmer zum Vorbild nehmen, die mutig aus fast allen Lagen angriffen und sich somit den Bonuspunkt für vier gelegte Versuche sicherten. Ein Ziel, mit dem der TSV sicher zufrieden wäre.

Die wieder erstarkten Pforzheimer wollen ihren Siegeszug im Heimspiel gegen Neuenheim fortsetzen. Pressewart Uwe Herrmann gibt als Ziel aus, "sich in die Pole Position für Platz drei" bringen zu wollen. Trotz des verlorenen direkten Vergleichs hofft man in der Goldstadt aber auf Ausrutscher der zweitplatzierten RGH, denn aussichtslos ist das Erreichen des Halbfinals angesichts von neun Punkten Rückstand noch nicht.

Die RG Heidelberg hat nämlich mit der Neckarsulmer SU einen formstarken Aufsteiger zu Gast, der den "Orange Hearts" das Leben alles andere als leicht machen wird. Die Rückkehr ihrer Siebenerrugby-Asse aus Hongkong dürfte aber insgesamt den Ausschlag zugunsten der Heidelberger geben, die ihren Halbfinalplatz natürlich verteidigen wollen.

Nachdem in München bei StuSta (15:48) nichts zu holen war, möchte der Heidelberger TV nun mit einem Heimsieg die ersten Punkte in der Rückrunde der 2. Liga Süd einfahren. Zu Gast ist der Tabellenletzte Karlsruher SV, der dennoch bei weitem kein Fallobst ist. Spielerisch sollten die "Turner" allerdings die Nase vorn haben und mit einer konzentrierten Leistung den Sieg holen.

Bundesliga Südwest, Samstag, 13 Uhr: Heidelberger RK - TSV Handschuhsheim (Harbigweg); 15 Uhr: TV Pforzheim - SC Neuenheim, RG Heidelberg - Neckarsulmer SU (Harbigweg).

2. Bundesliga Süd, Samstag, 17 Uhr: Heidelberger TV - Karlsruher SV (Carl-Bosch-Straße).