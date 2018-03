Die Rudergesellschaft Heidelberg startet am morgigen Samstag um 15 Uhr im städtischen Fritz-Grunebaum-Sportpark mit einem Heimspiel gegen den TSV Handschuhsheim in die Rückrunde der Rugby-Bundesliga. Foto: F&S

Heidelberg. (momo) Der Rückrundenauftakt der Rugby-Bundesliga Süd hat es in sich: Die Rudergesellschaft Heidelberg und der TSV Handschuhsheim wollen mit Siegen im Playoff-Wettkampf bleiben, während der SC Neuenheim eine richtungsweisende Partie in Neckarsulm vor sich hat. Der deutsche Meister Heidelberger Ruderklub sollte gegen den RK Heusenstamm keine Probleme haben und klar gewinnen.

Eine starke Vorrunde hat die RGH hingelegt. Nach acht gespielten Matches grüßen die "Orange Hearts" mit 35 Punkten von der Tabellenspitze. Eingedenk der Tatsache, dass der HRK (derzeit Zweiter mit 30 Punkten aus nur sechs Spielen) wohl noch vorbeiziehen wird, zählt für die RGH also jeder Punkt, um in der Endabrechnung den zweiten Playoffplatz zu sichern.

Einer der hartnäckigsten Verfolger, der TSV Handschuhsheim, ist am Samstag um 15 Uhr im städtischen Rugbystadion Fritz-Grunebaum-Sportpark am Harbigweg zu Gast. Die "Löwen" hatten eine gute Vorbereitung mit drei Testspielen und fahren mit gesundem Selbstvertrauen auf die andere Neckarseite. Während die Mannschaft von RGH-Trainer Rudolf Finsterer voraussichtlich die Siebenenrugby-Spezialisten ersetzen muss, hat der irische TSV-Trainer Gordon Hanlon nahezu den kompletten Kader zur Verfügung. Es wird eine umkämpfte Partie erwartet.

Anders lauten die Ziele in Neckarsulm: Die heimische Sportunion spielt als Aufsteiger stark und hat bereits neun Punkte Distanz zum direkten Abstiegsplatz. Auf diesem liegt derzeit der SCN, der sich nun in Richtung Heilbronn aufmacht, um diesen Zustand zu ändern. Die jüngste Testspielniederlage beim Zweitliga-Spitzenreiter RC Studentenstadt München-Freimann sollte nicht überbewertet werden, zu viele Leistungsträger fehlten in Bayern, die jetzt allesamt an Bord sein dürften.

In den Vorbereitungsspielen gegen Bosnien-Herzegowina und beim SC Germania List haben die Schützlinge von Trainer Lars Eckert gut gespielt und gewonnen. Der SCN weiß, was die Stunde geschlagen hat und ist bekannt dafür, bei den ganz wichtigen Spielen auf den Punkt da zu sein.

Samstag, 24. März, 13 Uhr: Heidelberger RK - RK Heusenstamm (Harbigweg); 14 Uhr: Neckarsulmer SU - SC Neuenheim, TV Pforzheim - SC Frankfurt 1880; 15 Uhr: RG Heidelberg - TSV Handschuhsheim (Harbigweg). Samstag, 7. April, 15 Uhr: SC Neuenheim - SC Frankfurt 1880 (Tiergartenstraße), RK Heusenstamm - Neckarsulmer SU; 17 Uhr: TSV Handschuhsheim - TV Pforzheim (Sportzentrum Nord); Sonntag, 8. April, 15 Uhr: RG Heidelberg - Heidelberger RK). Mittwoch, 11. April, 19 Uhr: Heidelberger RK - Neckarsulmer SU. Samstag, 14. April, 13 Uhr: Heidelberger RK - TSV Handschuhsheim; 15 Uhr: TV Pforzheim - SC Neuenheim, RG Heidelberg - Neckarsulmer SU, SC Frankfurt 1880 - RK Heusenstamm. Mittwoch, 18. April, 19 Uhr: Heidelberger RK - TV Pforzheim. Samstag, 21. April, 13 Uhr: RG Heidelberg - SC Frankfurt 1880; 15 Uhr: RK Heusenstamm - SC Neuenheim; 17 Uhr: TSV Handschuhsheim - Neckarsulmer SU. Mittwoch, 25. April, 19 Uhr: SC Neuenheim - Heidelberger RK. Donnerstag, 3. Mai, 19.30 Uhr: Heidelberger RK - SC Frankfurt 1880. Samstag, 5. Mai, 15 Uhr: TV Pforzheim - Neckarsulmer SU, RG Heidelberg - RK Heusenstamm; 17 Uhr: TSV Handschuhsheim - SC Neuenheim. Samstag, 12. Mai, 14 Uhr: Neckarsulmer SU - Heidelberger RK, SC Frankfurt 1880 - TSV Handschuhsheim, RG Heidelberg - SC Neuenheim, TV Pforzheim - RK Heusenstamm. 26./27. Mai: Halbfinals Meister Bundesliga Nord - Vizemeister Bundesliga Süd und Meister Bundesliga Süd - Vizemeister Bundesliga Nord. Samstag, 2. Juni, 17 Uhr: Endspiel der deutschen Meisterschaft beim RK 03 Berlin.

Keine Überraschungen sind im Spiel zwischen dem HRK und dem RK Heusenstamm zu erwarten. Die Überlegenheit des Meisters ist schlicht zu groß, als dass sich andere Teams reelle Siegchance ausrechnen dürfen. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Heusenstammer "Füchse" in der vergangenen Spielzeit ihre Comeback-Qualitäten in der Rückrunde eindrucksvoll unter Beweis gestellt hatten.

Der Ruderklub wird einen klaren Sieg einfahren und wertvolle Spielpraxis für das erste Europapokal-Finalspiel gegen die Timisoara Saracens sammeln, auf die die "Zebras" am 31. März im rumänischen Cluj treffen werden. Im Rückspiel am 21. April am Kirchheimer Harbigweg könnte dem Ruderklub als erstem deutschem Verein die Qualifikation für den Euroepan Challenge Cup gelingen.

Das Zweitliga-Team des Heidelberger Turnverein hat in Testspielen mit dem TSV und der RGH eine starke Form gezeigt und unter Beweis gestellt, dass die "Turner" spielerisch bald auf Erstliga-Niveau angekommen sind. Allerdings fällt ihr Heimspiel gegen den München RFC wegen einer Platzsperre aus.