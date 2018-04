Heidelberg. (momo) Das letzte Wochenende lief gut für die Heidelberger Rugby-Bundesligisten. Neben den Liga-Erfolgen des TSV Handschuhsheims und der Rudergesellschaft Heidelberg setzte vor allem der Heidelberger Ruderklub mit seinem Sieg im europäischen Continental Shield gegen den italienischen Meister Pataro Calvisano ein Ausrufezeichen. Diese Leistung möchte der Ruderklub nun in Georgien bestätigen. In der Bundesliga empfängt der TSV Handschuhsheim am Samstag den starken SC Frankfurt 1880, während der SC Neuenheim im Sonntagsderby die RGH erwartet.

Dank des Sieges gegen Aufsteiger Neckarsulmer SU steht der TSV Handschuhsheim im sicheren Mittelfeld der Tabelle. Wohin der Weg der Mannschaft von Trainer Gordon Hanlon weiter gehen wird, zeigt sich am morgigen gegen den so stark in die Runde gestarteten SC Frankfurt 1880. Mit einem weiteren Erfolg würden sich die Handschuhsheimer in der oberen Tabellenhälfte etablieren und den Abstiegskampf endgültig neben der NSU dem RK Heusenstamm und dem SC Neuenheim überlassen.

Auf beiden Seiten stehen nahezu sämtliche Spieler bereit, sodass von einem hartem Kampf auf hohem Niveau ausgegangen werden kann. Auch Frankfurts Spielmacher Wynston Cameron-Dow, der wegen "beruflicher Verpflichtungen" nicht für den HRK im Europacup spielen darf, wird aller Voraussicht nach in Handschuhsheim auflaufen.

Um den ersten Saisonsieg kämpft der SC Neuenheim. Nun kommt die RG Heidelberg über den Neckar und hat mit all ihren Siebenerrugby-Spezialisten eine große Angriffspower an Bord. Wenngleich SCN-Trainer Lars Eckert seinem Team zuletzt aufsteigende Form attestierte, müssen langsam Erfolge her. Die für die Moral wichtigen Zähler werden aber nur gelingen, wenn jeder der "Königsblauen" in der Defensive voll anpackt. Mit dem eigenen kompakten Sturm könnten dann durchaus Punkte gelingen. Denn nicht nur wegen des Fehlens von Antony Dickinson scheinen die "Orange Hearts" dort am ehesten verwundbar zu sein.

Im Europacup steht der Heidelberger Ruderklub vor einem Problem. Mit Ray Parkinson, Hagen Schulte und womöglich auch Sean Armstrong fallen drei Spielmacher aus. Im georgischen Batumi müssen die Trainer Pieter Jordaan und Kobus Potgieter daher etwas improvisieren. Für die Zehnerposition kommen Debütant Maximilian Kopp oder der gegen Calvisano starke Donovan O’Grady in Frage. HRK-Pressesprecher Steffen Liebig erwartete am Schwarzen Meer einen physisch starken Gegner, gegen den es unter anderem darauf ankommen wird, eine effizientere Punkteausbeute aus den vorhandenen Chancen an den Tag zu legen als dies im ersten Spiel des Continental Shield der Fall war. Entsprechend sei unter der Woche an den analysierten Fehlern aus dem Spiel gegen den italienischen Meister trainiert worden.

In der 3. Liga Süd hat der HRK II am Samstag um 15 Uhr als Tabellenführer das Schlusslicht TuS Hochspeyer zu Gast. Die Schüler- und Jugendmannschaften des SCN und des HRK in den Altersklassen U12, U14 und U14 reisen heute nach Prag, um bis zum Sonntag in der tschechischen Hauptstadt an einem internationalen Turnier teilzunehmen. Ein Höhepunkt der Reise ist am Samstag ein Besuch des Länderspiels zwischen Tschechien und den Barbarians aus Südafrika.

Europapokal, Samstag, 17 Uhr: RC Batumi - Heidelberger RK.

Bundesliga Südwest, Samstag, 14 Uhr: TSV Handschuhsheim - SC Frankfurt 1880 (Sportzentrum Nord); Sonntag, 14 Uhr: SC Neuenheim - RG Heidelberg (Tiergartenstraße).

2. Bundesliga Süd, Samstag, 13 Uhr: RC Unterföhring - Heidelberger TV.