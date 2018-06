Köln. (lg) Das war ein Herzschlagfinale. Nach 2000 Metern überquerten Lisa Gutfleisch vom Heidelberger Ruderklub und Alicia Bohn von der RG Speyer fast zeitgleich die Ziellinie. Erst auf dem Fotofinish zeigte sich: Der Bugball der Heidelbergerin war vorne - Lisa Gutfleisch wird mit 3/100 Sekunden Vorsprung deutsche Meisterin im U 23-Einer.

Damit hatte die 19-Jährige nicht gerechnet. Nach einer guten Startphase lag sie bei 1000 Metern noch hinter ihren Konkurrentinnen aus Speyer und Ulm. "Nach der Streckenhälfte dachte ich, dass sich der Kampf um die Goldmedaille bereits erledigt hat. Doch ich bin um mein Leben gespurtet", sagte Gutfleisch. Der Endspurt wurde mit Gold belohnt.

Damit setzt die Heidelbergerin, die an der Washington State University in den USA studiert ihre Erfolgsserie fort. In der vergangenen Saison war sie deutsche Meisterin im A-Juniorinnen-Einer geworden, feierte danach den europäischen Vizemeistertitel im Juniorinnen-Doppelvierer und krönte ihre Saison mit dem sechsten Platz bei der Junioren-WM.

Nach ihrer Rückkehr am Sonntagabend wurden Gutfleischs Urlaubspläne gestrichen, denn Bundestrainerin Brigitte Bielig nominierte sie für die U 23-Weltmeisterschaft Ende Juli in Poznan (Polen). Dort wird sie den Deutschen Ruderverband im Seniorinnen Einer vertreten.

Heidelbergs A-Junior Sam-Vasquez Fischer verpasste - in einer Renngemeinschaft mit dem Mannheimer RC, Mannheimer RV Amicitia und dem Wormser RC Blau-Weiß - nur knapp die Medaillenränge. Er hatte sich für das Finale im Leichten Vierer ohne Steuermann und im Leichten Junioren Achter qualifiziert. Am Ende waren es gerade mal sieben Sekunden Rückstand auf das Meisterboot.