Florian Angert lief zum vierten Mal in Folge als Sieger über die Ziellinie.

Von Claus Weber

Ladenburg. Florian Angert genoss die letzten Meter. Er schaute sich noch einmal um, winkte den Zuschauern zu, riss die Arme in die Höhe und lief mit dem Zielband über die Linie. Diese Prozedere ist dem 26-jährigen Weinheimer inzwischen längst vertraut. Zum vierten Mal in Folge (!) gewann der Triathlet aus der Zweiburgenstadt am Samstag den Ladenburger RömerMan. Kein Wunder, dass er im Römerstadion eine Liebeserklärung abgab. "Ladenburg ist meine Lieblingsstrecke", sagte Angert, "zumindest was die Kurzdistanz angeht."

Allerdings war Angert in den Vorjahren schon schneller unterwegs. 2:07:31,2 Stunden benötigte er diesmal für die 1,8 Kilometer Schwimmen im Neckar, 41 Kilometer auf dem Rad und 10 Kilometer zu Fuß. "Ich hatte schon mal 2:03 Stunden", sagte er, "aber auf die Zeit habe ich diesmal nicht geachtet." Sicherheit ging vor. Denn die Radstrecke war zwischenzeitlich nass und weil es zuvor lange nicht geregnet hatte, auch rutschig. "Man musste heute ganz schön aufpassen", sagte Angert, "die Ideallinie konnte man oftmals nicht fahren."

Hintergrund Männer: 1. Florian Angert (Weinheim) 2:07:31,2 Stunden, 2. Markus Rolli (Wiesental) 2:08:13,7, 3. Martin Diebold (Karlsruhe) 2:09:57,2, 4. Julian Erhardt (Grassau) 2:10:23,5, 5. Marius Overdick (Griesheim) 2:13:34,5, 6. Steffen Kundel (Darmstadt) 2:14:10,9, 7. Ruben Zillig (Viernheim) 2:18:12,2, 8. Julius Ott (Viernheim) 2:18:42,2, 9. Lars Pelke (Heidelberg) 2:19:47,4, 10. [+] Lesen Sie mehr Männer: 1. Florian Angert (Weinheim) 2:07:31,2 Stunden, 2. Markus Rolli (Wiesental) 2:08:13,7, 3. Martin Diebold (Karlsruhe) 2:09:57,2, 4. Julian Erhardt (Grassau) 2:10:23,5, 5. Marius Overdick (Griesheim) 2:13:34,5, 6. Steffen Kundel (Darmstadt) 2:14:10,9, 7. Ruben Zillig (Viernheim) 2:18:12,2, 8. Julius Ott (Viernheim) 2:18:42,2, 9. Lars Pelke (Heidelberg) 2:19:47,4, 10. Nick Winkler (Wiesloch) 2:21:14,4. Frauen: 1. Karoline Brüstle (Neidlingen) 2:24:48,4 Stunden, 2. Anne Reischmann (Bad Waldsee) 2:25:59,9, 3. Jana Binninger (Worms) 2:29:38,6, 4. Jenny Schulz (Frankfurt) 2:30:33,3, 5. Laura Jansen (Heidelberg) 2:36:01,5, 6. Friederike Freimuth (Heidelberg) 2:36:10,5, 7. Franziska Fleck (Mannheim) 2:36:54,5, 8. Marion Hebding (Mannheim) 2:38:06,0, 9. Kathrin Halter (Heidelberg) 2:42:51,5, 10. Tanja Willersinn (Maxdorf) 2:44:50,7. Staffeln, Männer: 1. Soprema Team Bergziegen (Winni Traub, Alex Taubert, Christophe Krech) 2:16:35,4; 2. ICL 7 (Denis Bogasiu, Sebastian Palussek, Jürgen Hagmann) 2:17:12,6, 3. Team Schlossblick (Milan Alt, Wolfgang Hoffmann, Tobias Balthesen) 2:18:38,9. Staffeln Frauen: 1. Soprema Team "Fantastische 3" (Susanne Hörst, Laura Philip, Aiofe Quily) 2:22:42,8, 2. 2Fast4U (Rosamund Armstrong, Karin Brecht-Tillinger, Jane Daykin) 2:46:35,6, 3. Rennschnecken (Mechthild Lütge, Julia Quintel, Katharina Zirngibl) 2:47:09,6.

Und noch etwas war anders als bei den drei Siegen zuvor. "Ich wurde noch nie so gefordert", sagte Angert, "bis auf 30 Sekunden war noch keiner an mir dran." Markus Rolli, der im vergangenen Jahr den HeidelbergMan gewonnen hatte, trieb den Weinheimer vor sich her - ohne ihm jedoch richtig gefährlich werden zu können. Am Ende hatte der Wiesentaler 42,5 Sekunden Rückstand. "Ich war immer mal wieder näher dran, hatte Sichtkontakt, dann aber auch wieder Schwächephasen", sagte Rolli, "Kompliment an Florian, er war heute einfach der Schnellere."

Gerne hätte Rolli am nächsten Sonntag Revanche genommen. Doch Angert kommt nur als Zuschauer zum HeidelbergMan. "Ich werde dort meine Freundin Katharina Wolff unterstützen", verriet er, "mein Fokus liegt mehr auf der Mitteldistanz."

Rolli, der in Heidelberg seinen Vorjahressieg unbedingt wiederholen möchte, fuhr auf der Radstrecke nicht volles Risiko. "Mich hat es vor dreieinhalb Wochen im Training vom Rad geworfen", sagte er und zeigte auf den Schorf an seinen Armen, "jetzt habe ich Respekt." Ende August will er in Südafrika an der 70.3-WM teilnehmen, ein erneuter Sturz könnte seine Pläne durchkreuzen.

Dafür kann sich Rolli am Sonntag in Heidelberg mit Martin Diebold messen. Der junge Triathlet von den Karlsruher Lemmingen rollte bei seinem ersten Start in Ladenburg das Feld von hinten auf, ging mit eineinhalb Minuten Rückstand auf Julian Erhardt auf die Laufstrecke, zog nach neun Kilometern noch an dem Grassauer vorbei und freute sich diebisch über die Bronzemedaille. Schon zum Auftakt des BASF Triathlon-Cups Anfang Juni im pfälzischen Mußbach war er Dritter - jetzt schielt er auf einen Podestplatz in der Cup-Wertung. Bis nächsten Sonntag muss der Karlsruher allerdings die Beine hochlegen. Er holte sich in Ladenburg blutige Füße.

Bei den Frauen überholte Karoline Brüstle (oben rechts) die lange Zeit führende Anne Reischmann (links daneben) erst auf der letzten Runde. Fotos: vaf

Spannend war das Frauen-Rennen. Anne Reischmann aus Bad Waldsee ging mit 70 Sekunden Vorsprung auf die abschließende Laufstrecke, doch am Ende gewann Karoline Brüstle aus Neidlingen mit 71 Sekunden Abstand. "Ich wusste, dass Karoline einen sehr guten Lauf zeigen würde, denn ich kenne sie schon lange", sagte Reischmann, "deshalb habe ich auf der Radstrecke Gas gegeben, mich aber verzockt." Am Ende ging Reischmann die Puste aus. "Karolines Sieg war eine Machtdemonstration", lobte sie die Siegerin und war überhaupt nicht enttäuscht über ihren zweiten Platz: "Ich bin sehr zufrieden, das war mein erster Start in Ladenburg."

Außerdem hat Reischmann, die den Cup-Auftakt in Mußbach gewonnen hatte, schon am Sonntag in Heidelberg die Chance zur Revanche. Mit Brüstle und der drittplatzierten Jana Binninger aus Worms gehen die ersten Drei aus Ladenburg erneut an den Start.

Brüstle will beim HeidelbergMan vor allem ihre Schwimmzeit verbessern. In Ladenburg war sie als dreizehnte Frau aus dem Neckar gestiegen. "Schwimmen ist meine Schwäche", gab sie zu und freute sich riesig über ihren Endspurt-Sieg, den sie so nicht erwartet hatte: "Ich habe mich erst ganz kurzfristig für einen Start entschieden."

Jana Binninger lieferte sich mit Jenny Schulz (Frankfurt) einen Zweikampf um Bronze. "Ich hatte sie ständig im Rücken, dachte nicht, dass ich meinen Platz verteidigten kann", war die Wormserin froh.

Die drei schnellsten Frauen waren zum ersten Mal in Ladenburg am Start - aber nicht zum letzten Mal. "Der Rhein-Neckar-Cup ist perfekt organisiert", lobte Binninger, "und das Publikum ist toll."

Das hörte Jürgen Hilberath gerne. Der Wettkampfleiter, der rund 400 ehrenamtliche Helfer hatte, zog ein positives Fazit - nachdem er sich kurzzeitig in helle Aufregung versetzt sah. Ein Sportler wurde vermisst und 20 Minuten lang auf der Schwimmstrecke gesucht - dabei war er gar nicht angetreten, hatte aber versäumt sich abzumelden.